شرودر : اميدوارم نشست گروه هشت در مقايسه با نشستهاي گذشته تفاوتهاي زيادي داشته باشد

به گزارش خبرگزاري مهر ، " گرهارد شرودر " صدراعظم آلمان در اين خصوص نوشت : از امروز سران هشت كشور مهم صنعتي جهان موسوم به گروه هشت در اسكاتلند گرد هم مي آيند .

برگزاري اينگونه نشست ها به سال 1975 ميلادي و دعوت " هلموت اشميت " صدراعظم وقت آلمان و " والري ژيسكاردستن " رئيس جمهوري فرانسه باز مي گردد .

شرودر افزود : اكنون 30 سال از آن زمان مي گذرد و طبيعي است كه محورهاي قابل طرح در اين نشست متفاوت خواهد بود .

صدراعظم آلمان با اشاره به برگزاري كنسرتهاي زنده درپايتخت هشت كشورصنعتي به منظور كمك به كشورهاي فقير آفريقايي نوشت : انجام اين چنين اقداماتي همگي نشان دهنده حس بشردوستانه مردم سراسر جهان است .

آنها با برگزاري يك سلسله برنامه هاي هنري اين راه را براي كمك به فقيران آفريقايي انتخاب كردند .

در ادامه اين يادداشت آمده است : هم اينك سران كشورهاي گروه هشت در صدد هستند تا بر خلاف نشست سال 2002 ميلادي خود در كانادا كه نتيجه مشخص و روشني را به همراه نداشت اين گرد همايي را بسوي دستيابي به نتيجه اي قابل قبول رهنمون شوند .

شرودر همچنين تصريح كرد : آلمان سالانه بر كمكهاي خود از كشورهاي فقير آفريقايي افزوده و همچنان نيز براي تداوم اين امر اعلام آمادگي مي كند .

نگاه به آمار منتشر شده نشان مي دهد كه آلمان تنها در سال 2003 ميلادي مبلغي بالغ بر 6/1 ميليارد يورو كمك مالي در اختيار كشورهاي آفريقايي قرار داده است .

صدراعظم آلمان در پايان اين نوشتار خاطر نشان ساخت : من اميدوار هستم كه نشست كنوني كشورهاي گروه هشت در مقايسه با نشستهاي گذشته تفاوتهاي زيادي در بر داشته باشد .