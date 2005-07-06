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۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۰۴

با چاپ يادداشتي در روزنامه تاگس اشپيگل

شرودر : اميدوارم نشست گروه هشت در مقايسه با نشستهاي گذشته تفاوتهاي زيادي داشته باشد

صدراعظم آلمان در آستانه برگزاري نشست كشورهاي گروه هشت با چاپ يادداشتي در روزنامه آلماني تاگس اشپيگل تمايل خود براي بخش بدهي هاي كشورهاي فقير آفريقايي ابراز كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، " گرهارد شرودر " صدراعظم آلمان در اين خصوص نوشت : از امروز سران هشت كشور مهم صنعتي جهان موسوم به گروه هشت در اسكاتلند گرد هم مي آيند .

برگزاري اينگونه نشست ها به سال 1975 ميلادي و دعوت " هلموت اشميت " صدراعظم وقت آلمان و " والري ژيسكاردستن " رئيس جمهوري فرانسه باز مي گردد .

شرودر افزود : اكنون 30 سال از آن زمان مي گذرد و طبيعي است كه محورهاي قابل طرح در اين نشست متفاوت خواهد بود .

صدراعظم آلمان با اشاره به برگزاري كنسرتهاي زنده درپايتخت هشت كشورصنعتي به منظور كمك به كشورهاي فقير آفريقايي نوشت : انجام اين چنين اقداماتي همگي نشان دهنده حس بشردوستانه مردم سراسر جهان است .

آنها با برگزاري يك سلسله برنامه هاي هنري اين راه را براي كمك به فقيران آفريقايي انتخاب كردند .

در ادامه اين يادداشت آمده است : هم اينك سران كشورهاي گروه هشت در صدد هستند تا بر خلاف نشست سال 2002 ميلادي خود در كانادا كه نتيجه مشخص و روشني را به همراه نداشت اين گرد همايي را بسوي دستيابي به نتيجه اي قابل قبول رهنمون شوند .

شرودر همچنين تصريح كرد : آلمان سالانه بر كمكهاي خود از كشورهاي فقير آفريقايي افزوده و همچنان نيز براي تداوم اين امر اعلام آمادگي مي كند .

نگاه به آمار منتشر شده نشان مي دهد كه آلمان تنها در سال 2003 ميلادي مبلغي بالغ بر 6/1 ميليارد يورو كمك مالي در اختيار كشورهاي آفريقايي قرار داده است .

 صدراعظم آلمان در پايان اين نوشتار خاطر نشان ساخت : من اميدوار هستم كه نشست كنوني كشورهاي گروه هشت در مقايسه با نشستهاي گذشته تفاوتهاي زيادي در بر داشته باشد . 

کد مطلب 203717

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