جشنواره ملي موسيقي نواحي خليج فارس در خراسان شمالي برگزار مي شود

ابوالحسن حيدري در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نخستین جشنواره ملی موسیقی نواحی خلیج فارس با عنوان خلیج همیشگی فارس با محوریت موسیقی مقامی طي روزهاي هفتم و هشتم ارديبهشت ماه سال جاري در بجنورد برگزار مي شود.

وي با بيان اينكه این جشنواره در دو بخش گروه نوازی و تک نوازی در موضوعات خلیج فارس برگزار مي شود، اظهار داشت: فراخوان اين جشنواره در سال گذشته به تمامي استان هاي كشور ارسال شد و مهلت ارسال آثار به دبيرخانه اين جشنواره مستقر در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان نيز تا 20 فروردين ماه سال جاري بود.

حيدري اضافه كرد: در مهلت مقرر 25 گروه موسيقي و 45 تك نواز نمونه آثار خود را به دبيرخانه اين جشنواره ارسال كرده اند كه آثار مذكور تا چند روز آينده داوري شده و آثار راه يافته به بخش جشنواره معرفي خواهند شد.

وي يادآور شد: داوري آثار ارسالي به جشنواره ملي موسيقي نواحي خليج فارس در بجنورد را هوشنگ جاويد، هادي منتظري و حسين حصاري بر عهده دارند و بر اساس برنامه در بخش گروه نوازي سه گروه به مرحله نهايي راه خواهند يافت.

به گفته حيدري در بخش تك نوازي نيز پس از داوري، آن دسته از آثاري كه ارتباط بيشتري با موضوع خليج فارس داشته باشند به مرحله پاياني راه مي يابند.

وي با اشاره به اينكه در اين جشنواره حدود 50 هنرمند موسيقي از استان هاي مختلف كشور حضور خواهند داشت، برگزاري جشنواره موسيقي مناطق خليج فارس را فرصت مغتنمي براي بهره مندي از هنر اصيل و ماندگار موسيقي اين مناطق با تكيه براقوام، سنن، آداب و رسوم نواحي مختلف كشور با محوريت خليج فارس دانست.

اين مسئول در ادامه تجليل از هنرمندان پيشكسوت موسيقي مقامي خراسان شمالي را از ديگر بخش هاي اين جشنواره ملي اعلام كرد و گفت: در اين جشنواره از 10 هنرمند موسيقي مقامي خراسان شمالي تجليل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومين جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس، جشنواره های موضوعی خلیج فارس در 32 استان کشور طي هفته نخست ارديبهشت ماه برگزار مي شود و برگزیدگان اين جشنواره ها در اختتامیه جشنواره که در تاریخ 9 اردیبهشت ماه در بندرعباس برگزار می شود، حضور خواهند یافت.