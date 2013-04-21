بوشهر بام اقتصادي ايران در دولت من می شود/ به چپ و راست اعتقاد ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، سيد محمد باقر خرازي صبح یکشنبه در گلزار شهدای بوشهر در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی از برنامههای خود برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری، اظهار داشت: برنامههای بسیار خوبی در استان بوشهر خواهیم داشت و بوشهر به عنوان بام اقتصادی ایران خواهد شد و در دولت حزبالله، بوشهر مالزی جمهوری اسلامی میشود.
وی به ظرفیتها و قابلیتهای بالای استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: استان بوشهر پتانسيلهاي بسیار خوبی در اختیار دارد که ميتواند با استفاده از این ظرفیتها به بهشت جنوب كشور تبديل شده و چتر كشورهاي حاشيه خليج فارس در اين منطقه كم شود.
دبيركل حزب الله ايران با بیان اینکه بوشهر با توانمندیهای خود میتواند حرفهای زیادی در سطح منطقه برای گفتن داشته باشد، تصریح کرد: در صورت ايجاد تمركز در مديريت، بوشهر بام اقتصادي ايران در دولت من خواهد بود.
وی در ارتباط با معیار مدیران در دولت خود نیز گفت: معیار ما برای انتخاب مدیران تنها خوب بودن نيست و معتقد بودن به مقام معظم رهبری، اعتقاد به بخش خصوص و نه دولتی، مدير درآمدي باشد نه هزينهاي از جمله این معیارها است.
خرازی با بیان اینکه چپ و راست بودن در انتخاب مدیران برایم اهمیتی ندارد، اذعان داشت: مديران انتخاب شده توسط من ترجيحا بومي خواهند بود، چرا كه استانها نيازي به نيروهاي غيربومي ندارند.
وی تفسیر ملت به چپ و راست را فتنه و خیانت دانست و ادامه داد: من نه اصولگرايي را قبول دارم نه اصلاحطلبي.
دبيركل حزبالله ايران با بیان اینکه هر شهروند ایرانی که توانمندی لازم را داشته باشد به عنوان کاندیدای گرفتن پست در دولت من است و تلاش ما استفاده از همه افراد توانمند است.
وی از عدم حضور خود در ائتلافها خبر داد و گفت: تا آخرين نفس و قدم نامزد انتخابات رياست جمهوري ميمانم و نه كنار ميكشم، نه به كسي امتياز خواهم داد و نه مذاكرهاي ميكنم.
خرازی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در ارتباط با شانس خود در این انتخابات نیز در اظهار نظری جالب بیان داشت: بی تردید رئیسجمهور آینده ایران من هستم.
دبيركل حزب الله ايران درباره اينكه براساس كدام مولفهها اين همه اعتماد به نفس داريد؟ بيان كرد: بر اساس مولفههاي زميني و فرازميني؛ ضمن اينكه سادات در ايران از جمله استان شما احترام زيادي دارند.
دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر، حضور در مناطق زلزلهزده شهرستان دشتی و برگزاری نشست پرسش و پاسخ از دیگر برنامههای خرازی در بوشهر است.
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