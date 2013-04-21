نمایه شدن نشریات حوزوی در پایگاه استنادی علوم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عماد در نشست خبری امروز با تاکید بر آنکه جریان تولید علم یک جریان انفرادی و بخشی نیست، افزود: جریان تولید علم یک امر اشتراکی است که سرجمع آن یکی از نیازهای جامعه کشور را تامین می کند.

معاون پژوهشی حوزه علمیه با اشاره به حمایت های اعتباربخشی از نشریات علمی کشور اظهار داشت: در حال حاضر حوزه علمیه دارای نشریاتی با مرتبه علمی ترویجی و علمی پژوهشی است که تعداد آنها به 120نشریه بالغ می شوند.

عماد با تاکید بر اینکه این تعداد نشریه اعتبارنامه علمی پژوهشی یا علمی ترویجی دریافت نکرده اند، خاطرنشان کرد: با ارزیابی هایی که صورت گرفت نشان داد که 80 نشریه علمی حوزه علمیه از سوی مسئولان حوزه علمیه ساماندهی می شود و سایر نشریات نیز با حضور حوزویان اداره می شوند.

وی همچنین با اشاره به نحوه اعتبارنامه به نشریات علمیه حوزه علمیه توضیح داد: هم اکنون در حوزه علمیه موفق شده ایم که اعتبارنامه 16 نشریه علمی پژوهشی و 13 نشریه علمی ترویجی را صادر کنیم.

عماد گفت: در سال 91 برای اولین بار نشریات علمی حوزه علمیه در چرخه حمایت های معاونت علمی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: بسیاری از مقالات علمی در حوزه دین و معرفت در پایگاه های استنادی اسکوپوس و یا ISI نمایه نشده اند که از آن جمله می توان به مقالات در حوزه فلسفه، تاریخ و رشته های مرتبط با آن اشاره کرد.