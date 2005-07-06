هنرهاي ايراني به موزه هاي كشورهاي متمدن عظمت بخشيده است

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهربه نقل ازروابط عمومي همايش بين المللي ازلوح تا لوح وي كه دراين همايش درباره گوهرخوشنويسي ايراني سخن مي گفت، افزود: فرهنگ يوناني ازآپولون وآرتميس با لقب " دوقلوهاي آسماني " ياد مي كند درحالي كه فرهنگ هرملت بزرگ دوقلوها وسه قلوهايي دردامانشان پرورانده است .

وي اضافه كرد: خوشبختانه ايران كه به رهبري فرهنگ آسماني اش براي نخستين باردرتاريخ توانست كشورها وفرهنگ هاي ملي وبومي آسيا واروپا را به آشتي وپيوندهاي انساني وسازنده هدايت كند ،به ترتيب دوقلوها وسه قلوها وچهارقلوهاي ايراني را به دنيا آورد كه هريك درطول هزاره ها ،صدها نابغه خلاق وعظيم الشان به هنروفرهنگ جهاني تقديم كرده است.

اين پژوهشگردرادامه تاكيد كرد: چهارقلوهاي بزرگ ايراني، پيش ازاسلام وپس ازحكومت بغداد ازهرلحاظ تحت تاثيرتمدن وفرهنگ وروح ايراني اصيل كه دلسپرده معنويت وصلح وتعالي وآزادگي بوده است. هرگزدرهيچ دوره يي حتي درهولناكترين سالهاي اشغال ايران به دست مغولان وحشي ازپاي نيفتاد.

استاد عارف درادامه اظهارداشت: اما ترتيب ظهورتاريخي - فرهنگي چهارقلوهاي بزرگ ايراني ازابتدا چنين بوده است : 1- حكمت آييني - ملي ( متجلي درترانه سرودها وموسيقي عظيم دستگاهي وآوازهاي دسته جمعي ) 2- معماري آييني وملي 3- نگارگري آييني وملي 4- خوشنويسي آييني وملي

وي گفت: روشنترين مدارك عيني اين چهارقلوهاي آسماني، كاخ هاي آييني تخت جمشيد است كه ويرانه اش آبادي دل وديده هربا شرف وآزاده يي است . همان خانه مهروصلح وهمبستگي جهاني كه به قول پرفسورويل دورانت شريف " اين دوكاخ ، زيباترين بناهايي است كه درجهان قديم وجديد به دست آدميزاد ساخته شده است."

اين پژوهشگرافزود: خوشنويسي حقيقي ، خوشنويسي هنرمندانه هم درمقام صورتي ازتجليات هنرمحصول همين ذكروفكربيداردلانه چشمه واراست ومحصول به يادآوردن سرچشمه احساسات يعني حقيقت خود است.