امام جمعه خرو از پوشش نامطلوب تصاویر دیجیتال در این شهر انتقاد کرد

حجت‌الاسلام محمد‌علی دستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: استفاده از ماهواره متاسفانه در جامعه به‌صورت قارچ سمی در حال رشد است و یکی از دلایل آن نبود پوشش مطلوب تصاویر دیجیتال است.

امام جمعه خرو بیان كرد: با اینکه خرو یک شهر پر جمعیت، در کنار جاده آسیایی و در مرکز خراسان رضوی و در فاصله نزدیک به حرم امام رضا(ع) قرار دارد این کوتاهی مسئولان در خصوص نبود پوشش مطلوب تصاویر دیجیتال پذیرفتنی نیست.

حجت الاسلام دستجردي افزود: اگر مسئولان در خصوص راه‌اندازی شبکه دیجیتال در شهر خرو پیگیری نکنند ما مجبوریم از طریق تهران پیگیر خواسته مردم خرو باشیم.

وي در خصوص کوتاهی این مرکز در پوشش تصویری و گزارشی تشییع و تدفین شهدای گمنام در خرو، بیان کرد: متاسفانه با توجه به اینکه دو شهید گمنام تشییع‌ شده اخیر مختص شهر خرو بودند ولی صدا و سیما آنها را به نام نیشابور تمام کرد و تصاویر تشییع و تدفین شهدا را خیلی مختصر پخش کردند که امیدوارم مسئولان صدا و سیما این کوتاهی را جبران کنند.