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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۳۳

حجت الاسلام نکونام:

استفاده درست از آب نیاز به تدبیر و برنامه‌ریزی علمی دارد

استفاده درست از آب نیاز به تدبیر و برنامه‌ریزی علمی دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری گفت: استفاده درست و صحیح از نعمت خدادادی آب نیاز به تدبیر و برنامه‌ریزی علمی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد علی نکونام پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیر و مسئولان آب منطقه‌ای استان با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و مدبرانه  در حوزه آب استان، عنوان کرد: نیاز مردم به آب یک نیاز حیاتی و بسیارمهم است و آب عامل حیات و هستی است. حیات همه موجودات نشأت گرفته از آب است و مدیران و مسئولان مرتبط با این حوضه دراستان باید مدیریتی کاملا حساب شده وبا عدل الهی و انصاف ، تدبیر و عقلانیت داشته باشند .

وی در ادامه گفت: آب یک نعمت خدادادی است و باید در اختیار تمام آحاد مردم کشورقرار گیرد و نمی توان آن را به فرد یا گروهی خاصی ویا شهرو منطقه ویژه ای اختصاص داد و بلکه این نعمت الهی و حیات بخش باید در اختیار همگان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: استفاده ازاین منبع باید باعدل وانصاف وعقلانیت و مدیریت صحیح همراه باشد و اگر به درستی از این منابع استفاده کنید هیچ گونه مشکل و کمبودی پیش نخواهد آمد.

 امام جمعه شهرکرد اذعان داشت: در کشور هیچگونه کمبود آب را نداریم واین منبع عظیم در اختیار مردم کشور است. کشوراسلامی ایران درهمه زمینه‌ها غنی بوده است و کمبود آب در استان نداریم.

نکونام گفت: برای استفاده درست و صحیح از این نعمت خدادادی نیاز به تدبیر و برنامه‌ریزی علمی و صحیح است و باید تمامی مردم کشور با  توجه به عدل الهی از این منبع خدادادی بهره‌مند شوند.

وی تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران برگرفته از دین مبین اسلام، خون شهیدان است و مدیران باید انسان‌هایی با ایمان، عدالت محور، متعهد و با صداقت  و پرورش یافته دین و مکتب قرآن باشند و اجازه ندهند که حق قشر ضعیف و محروم جامعه پایمال شود.

کد مطلب 2037196

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