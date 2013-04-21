رسيدن به خودكفايي در گرو فراهم شدن بستر لازم برای فعالان عرصه تولید است

جلال هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: مولفه‌های مختلفی در ایجاد گرانی‌ها تاثیرگذار است.

فرماندار نیشابور افزود: استکبار دست‌بردار نیست و با تشدید تحریم‌ها دنبال گرفتاری بیشتر ملت ایران است.

هاشمي گفت: ملت ایران همچون سنوات گذشته با شرکت پرشور در انتخابات، می‌تواند حماسه سیاسی دیگری خلق کند.

وي بیان کرد: رهبر معظم، چشم‌انداز و افق‌های اصلی انقلاب اسلامی را طراحی می‌کنند.

فرماندار نيشابور با تاکید بر اینکه این فرمایشات باید مدنظر همه مردم باشد، افزود: رهبری معظم با هوشمندی و درایت، شعارهای حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را مطرح کردند.

هاشمي گفت: ایران شرایط ممتازی در سطح دنیا دارد و مطمئن است ملت ایران از فضاهای تحریم‌ها عبور می‌کند.

وی اظهار کرد: رویکرد مقاومت مردم در صحنه اقتصادی می‌تواند به ایجاد حماسه اقتصادی و خودکفایی کشور کمک کند.

فرماندار نیشابور تاکید کرد: هم سیستم دولتی و هم بخش دولتی باید بتوانند با برنامه‌ریزی درست، حماسه اقتصادی را رقم بزنند.