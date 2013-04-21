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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۳۴

سرهنگ ریوندی به مهر خبر داد:

کشف 10 میلیارد ریال اقلام مسروقه در دماوند/افزایش 148 درصدی کشفیات نسبت به سال گذشته

کشف 10 میلیارد ریال اقلام مسروقه در دماوند/افزایش 148 درصدی کشفیات نسبت به سال گذشته

دماوند - خبرگزاری مهر: فرماندهی انتظامی شهرستان دماوند با اعلام خبر کشف انواع مختلف اقلام مسروقه به ارزش نقدی 10 میلیارد ریال، از افزایش 148 درصدی کشفیات امسال در این حوزه نسبت به سال گذشته خبر داد.

سرهنگ رضا ریوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر بیان داشت: در میان اقلام مسروقه کشف شده مواردی نظیر دو دستگاه خودروی سواری، انواع لوازم خانگی، اقسام لوازم صوتی و تصویری، تجهیزات مخابراتی و... دیده می شود.

وی ادامه داد: تمامی موارد مذکور در محدوده زمانی فروردین ماه سال 92 توسط مأموران خدوم نیروی انتظامی شهرستان دماوند کشف شده است.

سرهنگ ریوندی تصریح کرد: طبق برآورد کارشناسان امر، ارزش نقدی اقلام سرقتی یاد شده رقمی بالغ بر 10 میلیارد ریال است.

افزایش 148 درصدی میزان کشفیات در یک ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته

وی از افزایش 148 درصدی میزان کشفیات در یک ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در مقایسه آمار کشفیات فروردین ماه امسال نسبت به زمان مشابه پارسال، این شاخص در عملکرد فرماندهی انتظامی شهرستان دماوند افزایشی 184 درصدی را نشان می دهد.

فرماندهی انتظامی شهرستان دماوند تصریح کرد: امنیت، شاخص بسیار مهمی در زمینه رشد و توسعه هر منطقه ای قلمداد می شود، از این رو مردم، مسئولان و اصحاب رسانه باید در راستای تحقق این مهم همکاری خود را با نیروی انتظامی قویتر از گذشته ادامه دهند.

وی اضافه کرد: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده است و حال این بیان گوهربار چراغ راه سبزپوشان حافظ امنیت کشور و نظام مقدس اسلامی است.

کد مطلب 2037199

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