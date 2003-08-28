سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ترور نافرجام آيت الله سيدمحمد سعيد حكيم را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين بيانيه با اشاره به نقش ارزنده و سازنده روحانيت شيعه در رشد و ارتقا فرهنگ ديني جوامع اسلامي و با تاكيد بر حرص و ولع استكبار جهاني جهت سلطه بر سرنوشت مسلمانان به ويژه كشورهاي مظلوم عراق آمده است: خبر ترور حضرت آيت الله سيد محمد سعيد حكيم كه داراي پيشينه اي سراسر مبارزه و تلاش در دوران رژيم بعثي عراق بوده و در خفقان رژيم نابكار صدام، از توجه به اعتلاء و رونق بخشيدن و هدايت حوزه هاي علميه نجف اشرف كه تبلور آن را امروز در اقبال عمومي ملت مسلمان عراق از آرمانهاي اسلامي شاهد هستيم، غافل نبوده موجي از خشم و نفرت در منطقه برانگيخت.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در اين بيانيه با آرزوي سلامتي كامل ايشان و علو درجات براي شهداي اين حادثه ناگوار و ضمن هشدار به استكبار جهاني براي دست كشيدن از ماجراجويي هايي كه حاصل آن جز اتحاد بيشتر ملت مسلمان عراق و رسوايي عوامل تروريست آنها نيست، ملت عراق را به هشياري كامل در جهت حفظ و صيانت از سرمايه هاي گرانسنگ حوزه هاي علميه عراق دعوت كرد.

