به گزارش خبرگزاري مهر، در اين بيانيه با اشاره به نقش ارزنده و سازنده روحانيت شيعه در رشد و ارتقا فرهنگ ديني جوامع اسلامي و با تاكيد بر حرص و ولع استكبار جهاني جهت سلطه بر سرنوشت مسلمانان به ويژه كشورهاي مظلوم عراق آمده است: خبر ترور حضرت آيت الله سيد محمد سعيد حكيم كه داراي پيشينه اي سراسر مبارزه و تلاش در دوران رژيم بعثي عراق بوده و در خفقان رژيم نابكار صدام، از توجه به اعتلاء و رونق بخشيدن و هدايت حوزه هاي علميه نجف اشرف كه تبلور آن را امروز در اقبال عمومي ملت مسلمان عراق از آرمانهاي اسلامي شاهد هستيم، غافل نبوده موجي از خشم و نفرت در منطقه برانگيخت.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در اين بيانيه با آرزوي سلامتي كامل ايشان و علو درجات براي شهداي اين حادثه ناگوار و ضمن هشدار به استكبار جهاني براي دست كشيدن از ماجراجويي هايي كه حاصل آن جز اتحاد بيشتر ملت مسلمان عراق و رسوايي عوامل تروريست آنها نيست، ملت عراق را به هشياري كامل در جهت حفظ و صيانت از سرمايه هاي گرانسنگ حوزه هاي علميه عراق دعوت كرد.
با صدور بيانيه اي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ترور نافرجام آيت الله سيدمحمد سعيد حكيم را محكوم كرد
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با صدور بيانيه اي ترور نافرجام آيت الله سيد محمد سعيد حكيم از استوانه هاي حوزه علميه نجف اشرف را محكوم كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، در اين بيانيه با اشاره به نقش ارزنده و سازنده روحانيت شيعه در رشد و ارتقا فرهنگ ديني جوامع اسلامي و با تاكيد بر حرص و ولع استكبار جهاني جهت سلطه بر سرنوشت مسلمانان به ويژه كشورهاي مظلوم عراق آمده است: خبر ترور حضرت آيت الله سيد محمد سعيد حكيم كه داراي پيشينه اي سراسر مبارزه و تلاش در دوران رژيم بعثي عراق بوده و در خفقان رژيم نابكار صدام، از توجه به اعتلاء و رونق بخشيدن و هدايت حوزه هاي علميه نجف اشرف كه تبلور آن را امروز در اقبال عمومي ملت مسلمان عراق از آرمانهاي اسلامي شاهد هستيم، غافل نبوده موجي از خشم و نفرت در منطقه برانگيخت.
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