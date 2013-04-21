به گزارش خبرنگار مهر، تقاطع غیرهمسطح سهراهی سد دز در شهرستان اندیمشک پیش از ظهر یکشنبه با حضور وزیر نیرو و همزمان با چهارمین سفر استانی هیات دولت افتتاح شد.
این تقاطع غیرهمسطح با سازه بتنی پیش ساخته، داری 400 متر طول، 23 متر عرض است. این طرح از طرحهای مهر ماندگار شهرستان اندیمشک است که با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال ساخته شده است. بهرهبرداری از این پروژه علاوهبر کاهش بار ترافیکی کمربندی منتهی به جاده سد دز از وقوع حوادث متعدد جادهای جلوگیری میکند.
در چهارمین سفر هیات دولت به استان خوزستان 32 طرح ماندگار به بهره برداری میرسد.
اندیمشک- خبرگزاری مهر: تقاطع غیرهمسطح سه راهی سد دز در اندیمشک با حضور وزیر نیرو افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مهر، تقاطع غیرهمسطح سهراهی سد دز در شهرستان اندیمشک پیش از ظهر یکشنبه با حضور وزیر نیرو و همزمان با چهارمین سفر استانی هیات دولت افتتاح شد.
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