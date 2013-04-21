به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادي بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: كميته امداد حضرت امام(ره) استان، مبلغ 55 ميليون و 600 هزار تومان و شركتهاي بيمه نيز مبلغ 304 ميليون و 200 هزار تومان برای آزادی زندانیان دیه هزینه کردند.

وی بیان کرد: بانك تجارت استان نیز قدم مثبت و مؤثري در اين راستا برداشته و مبلغ 229 ميليون و500 هزار تومان به صورت وام در اختيار زندانيان قرار داده است.

جمادی بیان داشت: در همين رابطه مبلغ دو ميليارد و 399 ميليون تومان كمك براي آزادي اين افراد به صورت بلاعوض و با منابع داخلي ستاد ديه و صندوق تأمين خسارت­هاي بدني پرداخت شده ­است.

وی در بخش دیگری از سخنانش از راه اندازی سیستم اطفاء حریق درزندان مرکزی یاسوج خبر داد و گفت: سیستم داخلی اطفاء حریق در زندان مرکزی تعبیه شده بود ولی عملاً کارایی نداشته و فاقد شیلنگ آب، پمپ، منبع ذخیره آب، تجهیزات فایر باکس و اتومات پمپ برای اطفاء حریق بود.

جمادی افزود: با صرفه جویی در منابع مالی، این وسایل و تجهیزات با هدف افزایش امنیت و ایمنی در زندان مرکزی استان خریداری ونصب شد.

فرمايشات رهبر معظم انقلاب در مورد انتخابات فصل الخطاب است

مدیرکل دادگستری استان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اجراي فرمايشات رهبر معظم انقلاب در مورد انتخابات براي ما فصل الخطاب است.

وی با اشاره به برگزاري سه انتخابات خبرگان رهبري، شوراهاي شهر و روستا و رياست جمهوري در اين استان، اظهار داشت: پيشگيري از جرايم و بسترسازي براي مشارکت حداکثری مردم در انتخابات از مهمترین اهداف دستگاه قضایی است.

جمادی تصریح کرد: قانون براي ما اتمام حجت است و با هرگونه اخلال گري از سوي هركس كه باشد برخورد حقوقي خواهد شد.

رئیس دادگستری استان بیان داشت: اين انتخابات فرصت­ها و چالش­هايي در پيش دارد كه بايد چالش­ها را به فرصت و از فرصت­ها نیز به نحو مطلوب استفاده کرد.

جمادی افزود: مسائل قومي و قبیله ای نباید در اين حركت ملي ملاك انتخاب افراد باشد.