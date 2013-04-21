میزان وقوع جرائم خشن در استان زنجان صفر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سر هنگ عليرضا صالحی ظهر یکشنبه در تشريح موفقيت هاي مهم فرماندهي انتظامي استان زنجان در فروردين ماه و تعطيلات نوروز افزود: ايام تعطيلات نوروز و فروردين ماه يكي از ايام پر بركت براي پليس و فرماندهي انتظامي استان زنجان بود كه مي توان به چند جنبه از اين موفقيت ها اشاره كرد.

وي، همراهي و همكاري مردم و يگان هاي امدادي با پليس در انجام ماموريت ها، افزايش 60 درصدي تقدير و پيشنهادات مردم از پليس در سامانه 197 ، عدم وقوع جرائم خشن، كاهش تصادفات فوتي، افزايش كشفيات و دستگيري سارقان را از این موفقیتها برشمرد.

رشد 21 درصدي كشف جرائم 13 گانه

فرماندهي انتظامي استان زنجان، با تاكيد بر برخورد قاطع پليس با مجرمان و هنجارشكنان گفت: در اين راستا طرح هاي مختلفي به اجرا گذاشته شد و نتايج خوبي نيز بدنبال داشته است كه مي توان به رشد 21 درصدي كشف جرائم 13 گانه سرقت ها در نوروز و دستگيري بيش از 100 سارق اشاره كرد.

کاهش 18 درصدي كشته هاي رانندگي

فرمانده انتظامي استان زنجان از كاهش 18 درصدي وقوع تصادفات فوتي در نوروز امسال نسبت به نوروز سال گذشته خبر دادو گفت: از آنجا كه اين ميزان كاهش تصادفات فوتي موفقيتي بزرگ محسوب مي شود اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله داريم و سعي خواهيم كرد تا در سال جاري با افزايش گشت هاي محسوس و نامحسوس، تقويت دوربين هاي الكترونيكي و ارائه هشدارهاي لازم اين وضعيت را بهبود بخشيم.

تقدير 60درصدي مردم از عملكرد پليس در سامانه 197

سرهنگ صالحی، از افزايش رضايت مندي مردم از عملكرد پليس در سامانه 197 خبر داد و گفت: 60 درصد تماس هايي كه با اين سامانه صورت گرفته حاكي از اين است كه مردم از عملكرد پليس رضايت دارند.

وي ادامه داد: بر اساس آمار بدست آمده از تماس هاي شهروندان با اين سامانه ،رضايت مندي مردم به پليس نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد رشد داشته است.

پليس با تمام توان درخدمت مردم است

فرمانده انتظامي استان زنجان ، با اشاره به اقدامات و ماموريت هاي گسترده پليس تاکید کرد: پليس با تمام توان در خدمت مردم بوده و در اين راه از تماي امكانات و توانايي هاي خود بهره مي برد.

سرهنگ صالحی تصریح کرد: مردم مساعدت و همکاری لازم با پلیس را در دستور جدی کاری خود قرار دهند چرا که با حضور و تعامل مردم امنیت در جامعه حاکم می شود.

هزینه 340 میلیارد ریالی برای ارائه خدمات حمایتی به مددجویان امداد

قائم مقام کمیته امداد استان زنجان گفت: از محل سفرهای ریاست جمهوری 340 میلیارد ریال برای ارائه خدمات حمایتی به مددجویان هزینه شده است.

علی عزیزخانی افزود: اعتبار اختصاص یافته برای ارائه خدمات حمایتی به مددجویان در قالب 9 مصوبه اجرایی عملی شده است.



وی تصریح کرد: این مصوبات در زمینه های مختلف از جمله کمک به احداث مسکن مددجویان، تامین جهیزیه نوعروسان، تامین کالاهای اساسی برای نیازمندان، تامین شهریه دانشجویان تحت حمایت، لوله‌کشی گاز و تعمیرات اساسی منازل مددجویان و کمک به احداث فرودگاه فرهنگی و تربیتی ساختمان‌های اداری و حمایتی بوده است.



دبیر ستاد پیگیری مصوبات سفر کمیته امداد استان زنجان ادامه داد: مهم‌ترین پروژه عمرانی که در دور دوم سفر ریاست جمهوری جهت ارائه خدمات فرهنگی به جامعه هدف این نهاد به تصویب رسیده بود، شامل احداث اردوگاه فرهنگی و تربیتی است که فاز نخست آن با صرف اعتبار بالغ بر 9 میلیارد ریال در حال تحویل موقت از پیمانکار است.



وی افزود: آزادی 55 نفر از زندانیان نیازمند با اختصاص اعتبار بالغ بر 3 میلیارد و 248 میلیون ریال از دیگر اقدامات صورت گرفته در جریان سفرهای استانی هیئت دولت به استان زنجان است.