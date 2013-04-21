به گزارش خبرنگار مهر، دكتر مظفر شريفي در نشت خبري امرز تعداد نشريات علمي وزارت علوم را 880 نشريه ذكر كرد و افزود: 50 درصد از اين نشريات در حوزه علوم انساني و بقيه در حوزه هاي كشاورزي، فني و مهندسي و دامپزشكي و هنر است.

مدير كل دفتر برنامه‌ریزی و سياستگذاري علمي وزارت علوم با اشاره به اجرای طرح آمایش نشریات علمی کشور اظهار داشت:‌ درصددیم متناسب با توسعه نشریات علمی در کشور طرح آمایش نشریات را اجرا کنیم تا در حوزه‌هایی که نیازمند ایجاد نشریات جدید هستیم توسعه‌ هدفمند متناسب با نیازها صورت گیرد.

وي با تاكيد بر هدايت نشريات علمي به سمت انتشار الكترونيكي شدن خاطر نشان كرد: با توجه به گران شدن کاغذ بحث الکترونیکی شدن نشریات از سوی کمیسیون نشریات وزارت علوم پیگیری می‌شود تا این موضوع جایگزین چاپ کاغذی نشریات شود.

شریفی حمایت از نشریات علمی – ترویجی را از برنامه‌های وزارت علوم ذكر كرد و يادآور شد: در برخی حوزه‌ها نیاز کشور به توسعه نشریات علمی – ترویجی کمتر از توسعه نشریات علمی – پژوهشی نیست از اين رو با توجه به اینکه دانشگاه‌ها رغبت کمتری به انتشار این گونه نشریات دارند، درصددیم با تغییر امتیازهای این گونه نشریات زمینه افزایش تعداد نشریات علمی – ترویجی در کشور را فراهم کنیم.

وي ايجاد نشريات علمي- كاربردي را از ديگر برنامه هاي اين دفتر نام برد و اضافه كرد: در اين راستا درصدد ایجاد نشریات علمی – کاربردی هستیم که هم اکنون دستورالعمل آن در حال تدوین است.

مدير كل دفتر برنامه ريزي و سياستگذاري علمي وزارت علوم همچنين يادآور شد: كمیسیون نشریات وزارت علوم به دنبال این است که در حوزه‌هایی مانند علوم انسانی، کشاورزی، علوم پایه، فنی مهندسی، نشریات هسته یا قله ای داشته باشیم که سایر نشریات را به دنبال خود حرکت دهند.

وي با تاکید بر اینکه کمیسیون نشریات وزارت علوم نسبت به تاخیر چاپ نشریات حساسيت نشان مي دهد، خاطرنشان کرد: یکپارچه شدن انتشار نشریات علمی یکی از برنامه‌های آتی کمیسیون نشریات است که درصددیم با هماهنگی و همکاری کمیسیون نشریات وزارت بهداشت و حوزه‌های علمیه و با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک رویه‌ی واحد در چاپ نشریات علمی ارائه دهیم.

