به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدینژاد ظهر امروز در چهارمین سفر هیات دولت به استان خوزستان در جمع مردم در مصلی مهدیه اهواز اظهار کرد: عدهای انحصارطلب همچون در عرصه اقتصاد، میخواهند عرصه سیاست در انحصار آنان باشد اما در ایران این اتفاق رخ نمیدهد و همانگونه که رهبر فرمودهاند یک رای بیشتر ندارند، میزان رای ملت خواهد بود.
وی افزود: این در حالی است که بعضیها برای شورای نگهبان نیز نسخه میپیچند اما بنا به فرموده رهبری همه افراد با صلاحیت باید به میدان آیند و با انتخاباتی 50 میلیون نفری کمر دشمن را شکست.
احمدینژاد با اشاره به اینکه این حماسه سیاسی شرایط را برای حماسه اقتصادی فراهم میکند، ادامه داد: امروز انتخابات پرشور 50 میلیونی با منتخبی با رای بالا همه شرایط داخل و بیرونی را به نفع ملت ایران تغییر خواهد داد که لازمه این حماسه، اعتماد به ملت، حضور مردم و حضور سلایق مختلف است.
رئیسجمهور تاریخ ملت ایران را پرحادثهترین تاریخ ملتها برشمرد و عنوان کرد: ملت تاریخساز و تمدن آفرین ایران همواره در طول تاریخ همدل و متحد برای رسیدن به قلههای شرف و پاکی حرکت کردهاست و اکنون دشمنان ملت ایران یکی یکی به تاریخ پیوستهاند و این ملت همچنان برای رسیدن به اهداف خود خواهد ایستاد.
احمدینژاد با اشاره به دو سفر اخیر خود به ونزوئلا بیان کرد: منطقهای که 400 سال تحت سلطه استعمارگران بوده است اکنون در شرایطی قرار گرفته که مردم آن یکپارچه به دنبال عدالت و انسانیت فریاد میزنند و همگی آنان یکپارچه از قهرمانی همچون آقای چاوز حمایت میکنند.
وی ادامه داد: ملت ایران باید ماموریت پرچمداری عدالت و توحید را بر جهان به عهده گیرد چرا که همه مستضعفان و عدالتخواهان چشم به ملت ایران دوختهاند.
رئیس جمهور با تاکید بر اعتماد به مردم در بخش های گوناگون به ویژه در عرصههای اقتصادی عنوان کرد: ثروت باید در بدنه اجتماعی توزیع شود که طرحهایی همچون بنگاههای کوچک زودبازده، مسکن مهر، سهام عدالت و هدفمندی یارانهها از جمله طرحهایی هستند که برای توزیع ثروت در بدنه اجتماعی اجرا شدند.
به گفته وی هدفمندی یارانهها یکی از موفقترین طرحهای اقتصادی تاریخ کشور است که میتواند به جای 45 هزار تومان به 250 هزار تومان به ازای هر ایرانی ارتقاء یابد.
احمدینژاد با اشاره به برنامههای این دوره از سفر هیات دولت به استان خوزستان بیان کرد: بخش قابل توجهی از جوانان استان بیکارند که در کارگروه کشاورزی وکارگروه صنعت و معدن بودجه خوبی برای ایجاد طرح های اشتغالزا در استان تصویب خواهد شد.
وی با تاکید بر پیگیری مصوبات دورههای قبل بیان کرد: طرح غدیر که یکی از جامعترین طرحهای مصوب در این استان است برای رفع مشکل آب آشامیدنی در 25 شهر و 1600 روستا در حال اجرا است که طی امروز و فردا مشکلات درآمدی و بودجه این طرح بررسی و رفع خواهد شد و به یک باره مشکل آب خوزستان برطرف میشود.
رئیس جمهور در پاسخ به درخواست مردم درباره مسکن مهر شهرستان اهواز بیان کرد: با توجه به نظر مساعد مردم در گسترش مسکن مهر و توسعه آن در شهرستان اهواز این موضوع نیز پیگیری میشود.
وی همچنین بر اختصاص دو درصد از درآمد نفت به اشتغال جوانان تاکید کرد و گفت: این لایحه مجدداً به مجلس ارسال میشود تا شاید کمی از میزان بیکاری جوانان این استان رفع شود.
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