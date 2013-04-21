اسماعیل زارعی کوشا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای در استان قم، گفت: ثبت نام از داوطلبان مثل روال روزهای قبل، از ساعت هشت صبح امروز مصادف با هفتمین و آخرین روز از مهلت تعیین شده برای ثبت نام در قم آغاز شد.

زمان ثبت نام دو ساعت تمدید شد

وی افزود: قبلا مهلت ثبت نام تا ساعت بیست امشب یکم اردیبهشت ماه تعیین شده بود که این زمان دو ساعت و تا ساعت 22 امشب تمدید شد اما روز آن تمدید نخواهد شد.

فرماندار قم ادامه داد: از داوطلبان درخواست داریم جهت ثبت نام از مراجعه به دفاتر پیشخوان خودداری و برای ثبت نام، مستقیما به ساختمان فرمانداری مراجعه کنند. همچنین به داوطلبان توصیه می شود اگر قصد ثبت نام دارند برای این کار زودتر اقدام کنند تا در ساعات پایانی ثبت نام دچار ازدحام و مشکل نشوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد افراد ثبت نام کرده در این انتخابات گفت: تا ساعت 12 ظهر امروز یکشنبه اول اردیبهشت تعداد 827 نفر از داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستای قم ثبت نام کرده اند.

ثبت نام 49 خانم در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای قم

زارعی کوشا با اعلام این که از این تعداد 49 نفر خانم و مابقی مرد هستند، یادآور شد: از تعداد 827 نفر، تعداد 276 نفر در شهر قم و شهرهای تابعه و 551 نفر در بخش های استان ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به تعداد افراد ثبت نام کرده در بخش های استان اظهار داشت: تا کنون تعداد 128 نفر در بخش سلفچگان، 150 نفر در بخش مرکزی، 110 نفر در بخش خلجستان، 84 نفر در بخش جعفرآباد و 79 نفر در بخش کهک نام نویسی کرده اند.

