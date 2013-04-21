جوانترین عکاس کرمانشاهی، آثار خود را به نمایش گذاشت/ ناصحی: عکاسی روح زندگی را در من زنده می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاهی از آثار جوانترین عکاس کرمانشاهی که 17 سال سن دارد و با وجود سن کم به صورت حرفه ای هنر عکاسی را دنبال می کند در محوطه داخلی دانشکده فرهنگ و هنر علمی کاربردی کرمانشاه برپا شد.

این نمایشگاه از 29 فروردین برپا شده و به مدت یک هفته آماده بازدید علاقه مندان است.

این عکاس جوان در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در خصوص زمان شروع فعالیتش به خبرنگار مهر گفت: من از همان کودکی به هنر عکاسی علاقه مند بوده و از 16 سالگی عکاسی را به صورت حرفه ای دنبال کردم و حدود یک سال است که به صورت حرفه ای در این زمینه فعالیت می کنم.

سید محمدرضا ناصحی دلیل گرایش خود به این هنر را توانایی و علاقه در این زمینه عنوان کرد و گفت: عکاسی به من حس خوب زندگی کردن راداده و روحیه جستجوگری را در من زنده می کند، همچنین، حرف هایی را که نمی توان با کلام گفت با عکاسی بیان می کنم.

وی در خصوص نمایشگاه و آثارش گفت: این اولین نمایشگاهی است که برگزار کردم و موضوع آثار به نمایش گذاشته شده طبیعت است و عکس ها در قالب سیاه و سفید گرفته شده اند.

ناصحی با تشکر از محسن حیدری به عنوان استاد خود افزود: اگر حمایت های خانواده و دوستان نبود هرگز نمی توانستم در حرفه عکاسی موفق شوم.



جوانترین عکاس کرمانشاهی در خصوص آینده کاری و فعالیت خود گفت: قصد دارم در آینده حرفه عکاسی را به صورت پیشرفته تری ادامه داده و در دانشگاه همین رشته را تحصیل کنم.

وی افزود: همچنین قصد دارم پس از گذراندن تحصیلات در این زمینه نمایشگاه های پیشرفته تری برگزار کرده و طبیعت را با اشکال مفهومی تر معرفی کنم چرا که عکاسی از طبیعت حس خوبتری به من داده و هیچ محدودیتی را برای عکاس ایجاد نمی کند.