پيشگيري از وقوع جرائم انتخاباتي عين مصلحت نظام است/ سفر كانديداها به استانها جرم نيست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين حيدري، پيش از ظهر يكشنبه در نشستي خبري اظهار داشتك دستگاه قضايي در تمام استانها از جمله استان يزد، با تشكيل ستاد ويژه پيشگيري از جرائم انتخاباتي تمام تلاش خود را براي پيشگيري از بروز جرم در اين زمينه به كار گرفته و معتقد است پيشگيري از وقوع جرم عين مصلحت نظام است.

وي افزود: در استان يزد نيز اين ستاد آغاز به كار كرده و تاكنون جلساتي را نيز برگزار كرده كه اين جلسات مصوباتي داشته و به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ شده است.

حيدري با بيان اينكه نقش رسانه ها در پيشگيري از تخلفات انتخاباتي بسيار تاثيرگذار است، عنوان كرد: رسانه ها با رعايت اخلاق و قوانين انتخاباتي همچنين خودداري از تبليغات زودهنگام براي كانديداها، بايد از متشنج كردن فضاي انتخابات جلوگيري كنند.

وي با بيان اينكه كليه اخبار انتخاباتي توسط كميته اي با حضور اداره اطلاعات، سپاه استان يزد، هيئت هاي نظارت و انتخابات استان و ... رصد مي شود، تاكيد كرد: در اين راستا جرائم انتخاباتي به سرعت پيگيري و با آنها برخورد مي شود.

رئيس كل دادگستري استان يزد همچنين از تشكيل گشت انتخاباتي خبر داد و عنوان كرد: اين گشت در كليه شهرستانهاي استان يزد با هدف پيشگيري از جرائم انتخاباتي راه اندازي مي شود و قاضي ويژه دادسرا، نيروي انتظامي، نماينده فرمانداري و ... در آن حضور خواهند داشت.

وي همچنين از اختصاص شعب ويژه براي رسيدگي به جرائم انتخاباتي خبر داد و گفت: شعبه اول بازپرسي، شعبه 106 دادگاه بدوي و شعبه اول دادگاه تجديدنظر دادگستري استان يزد به اين امر اختصاص يافته است.

حيدري در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر تعيين تكليف رسانه ها در مقابل سفر كانديداهاي رياست جمهوري به استان يزد و الزام خبرنگاران به پوشش اخبار آنها از سوي دفاتر مركزي رسانه هاي سراسري عنوان كرد: چون مسئولاني كه به استانها سفر مي كنند، اغلب داراي سمت هستند، نمي توانيم از سفرشان به استانها جلوگيري كنيم يا سفر آنها را جرم تلقي كنيم اما قوه قضائيه بر اساس بخشنامه اي، همراهي، بدرقه يا استقبال از اين مسئولان را براي مسئولان استاني و دستگاه هاي ذيربط آنها ممنوع اعلام كرده اما منعي براي پوشش اخبار آنها ايجاد نكرده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود، استان يزد را در مجموع در برگزاري انتخابات هاي گذشته، استاني بدون تنش و داراي كمترين جرائم انتخاباتي دانست.