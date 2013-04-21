برنامه عربستان برای سبقت دوباره از پتروشیمی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پیوندی در سومین گردهمایی کارآفرینان برتر مهندسین پلیمر و شیمی ایران با بیان اینکه صنعت پتروشیمی با دراختیار داشتن سابقه ای حدود 50 ساله 5 دوره تاریخی را تاکنون پشت سر گذاشته است، گفت: با بهره برداری از نخستین پتروشیمی کود اوره ایران در سال 1342 شمسی صنعت پتروشیمی در ایران شکل گرفت و از آن زمان تاکنون مراحل گسترش اولیه، رکود، تجدید حیات و بازسازی و جهش در توسعه را تجربه کرده است.

این عضو انجمن صنفی پیمانکاری صنعت پتروشیمی با اعلام اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی با بازسازی پتروشیمی های آسیب دیده ظرفیت تولید پتروشیمی کشور به حدود 11 میلیون تن افزایش یافت، گفت: در برنامه سوم توسعه ظرفیت تولید پتروشیمی به 11 میلیون تن و هم اکنون در اواسط برنامه پنجم توسعه به 56 میلیون تن افزایش یافته است.

به گفته این کارشناس اقتصادی وجود ذخایر غنی هیدروکربوری، در اختیار داشتن سواحل گسترده در خلیج فارس و دریای عمان، وجود نیروی انسانی متخصص و ارزان و توان بالای مهندسی از مهمترین مزیت های توسعه صنعت پتروشیمی کشور است.

وی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی میزان تخصیص و قیمت خوراک صنایع پتروشیمی منطقی نیست، تصریح کرد: در حالی ایران قصد افزایش خوراک صنایع پتروشیمی را دارد که عربستان سعودی ارائه تخفیف 30 درصدی برای فروش خوراک به صنایع پتروشیمی را در دستور کار قرار داده است.

پیوندی با اعلام اینکه هم اکنون تعریف دقیق و شفافی از قیمت خوراک و فرمول آن به ویژه قیمت فوب خلیج فارس انجام نشده است، بیان کرد: بسیاری از مجتمع های پتروشیمی در مرکز ایران باید قیمت بین المللی خوراک در منطقه خلیج فارس را بپردازند که اجرای این سیاست به صلاح و مصلحت صنعت پتروشیمی کشور نیست.

این عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با یادآوری اینکه با شرایط فعلی قیمت خوراک امکان رقابت با رقبای منطقه ای به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در صنعت پتروشیمی وجود ندارد، تبیین کرد: علاوه بر قیمت غیر منطقی خوراک، صدور متعدد مجوز های ساخت مجتمع های پتروشیمی هم به یکی از مشکلات پیش رو توسعه صنعت پتروشیمی تبدیل شده است.

وی از نحوه خصوصی سازی به عنوان یکی دیگر از چالش های پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی یاد کرد و اظهار داشت: هم اکنون تنها 5 درصد نفت و گاز کشور به عنوان خوراک به صنایع پتروشیمی تحویل می شود و این در حالیست که صنعت پتروشیمی تامین کننده 40 درصد درآمدهای غیر نفتی ایران بوده است.

پیوندی با بیان اینکه باید تا پایان برنامه پنجم توسعه ظرفیت تولید پتروشیمی کشور به 75 میلیون تن و درآمدهای حاصل از صادرات پتروشیمی به 20 میلیارد دلار افزایش یابد گفت: ایران باید با تولید سالانه 12 میلیون تن اتیلن، 10 میلیون تن پلیمر، 8.5 میلیون تن کود اوره، 7.5 میلیون تن متانول و 4 میلیون تن انواع آروماتیک ها به بزرگترین تولید کننده پتروشیمی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود.