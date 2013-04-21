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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۵۹

ناوگروه دریایی روسیه در اسکله منطقه یکم دریایی ارتش پهلو گرفت

ناوگروه دریایی روسیه در اسکله منطقه یکم دریایی ارتش پهلو گرفت

ناوگروه دریای روسیه در اقیانوس آرام در ادامه مسیر خود پس از طی مسافتی طولانی در اسکله منطقه یکم دریایی ارتش پهلو گرفت.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، ناوگروه روسی با 712 نفر پرسنل و متشکل از یک فروند ناوشکن ضدزیردریایی آدمیرال پانتلنف و دو فروند ناو لجستیکی پرسوت و آدمیرال نولسکوی به منظور تحکیم روابط فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه و همچنین توسعه تعاملات دریایی این دو کشور در حوزه برقراری امنیت در دریا، وارد منطقه یکم دریایی ارتش بندرعباس شد.


در همین راستا و به نقل از خبرگزاری نووستی سخنگوی ستاد ناوگان دریایی روسیه در اقیانوس آرام گفته است: کشتی اقیانوس پیمای امدادرسانی فوتی‌ کریلوف و کشتی تانکر پچنکا روسیه برای تکمیل ذخایر آب شیرین، سوخت و غذا وارد بندر سلاله شده‌اند.

طبق اعلام وزارت دفاع روسیه، این کشور تشکیل ناوگان خود در دریای مدیترانه را آغاز کرده و ناوگروه ناوگان روسیه در اقیانوس آرام را به آنجا اعزام می‌کند.

بر اساس این گزارش ملاقات فرماندهان ناوگروه روسی با مسئولین قرارگاه مقدم نیروی دریایی و منطقه یکم دریایی ارتش، برگزاری مسابقات ورزشی بین کارکنان ناوگروه روسی و پرسنل منطقه یکم دریایی و همچنین بازدید کارکنان این ناوگروه از شهر بندرعباس از جمله برنامه‌هایی است که در طی مدت حضور این ناوگروه در ایران پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 2037231

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