ناوگروه دریایی روسیه در اسکله منطقه یکم دریایی ارتش پهلو گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، ناوگروه روسی با 712 نفر پرسنل و متشکل از یک فروند ناوشکن ضدزیردریایی آدمیرال پانتلنف و دو فروند ناو لجستیکی پرسوت و آدمیرال نولسکوی به منظور تحکیم روابط فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه و همچنین توسعه تعاملات دریایی این دو کشور در حوزه برقراری امنیت در دریا، وارد منطقه یکم دریایی ارتش بندرعباس شد.



در همین راستا و به نقل از خبرگزاری نووستی سخنگوی ستاد ناوگان دریایی روسیه در اقیانوس آرام گفته است: کشتی اقیانوس پیمای امدادرسانی فوتی‌ کریلوف و کشتی تانکر پچنکا روسیه برای تکمیل ذخایر آب شیرین، سوخت و غذا وارد بندر سلاله شده‌اند.



طبق اعلام وزارت دفاع روسیه، این کشور تشکیل ناوگان خود در دریای مدیترانه را آغاز کرده و ناوگروه ناوگان روسیه در اقیانوس آرام را به آنجا اعزام می‌کند.



بر اساس این گزارش ملاقات فرماندهان ناوگروه روسی با مسئولین قرارگاه مقدم نیروی دریایی و منطقه یکم دریایی ارتش، برگزاری مسابقات ورزشی بین کارکنان ناوگروه روسی و پرسنل منطقه یکم دریایی و همچنین بازدید کارکنان این ناوگروه از شهر بندرعباس از جمله برنامه‌هایی است که در طی مدت حضور این ناوگروه در ایران پیش‌بینی شده است.