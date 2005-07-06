واشنگتن پست: پنتاگون خواستار گسترش فعاليت ارتش آمريكا شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) استراتژي جديد خود براي دفاع داخلي را ماه گذشته در 40 صفحه تصويب كرد.

اين استراتژي مصوب اولين تلاشهاي پنتاگون پس از حمله 11سپتامبر 2001 را نشان مي دهد كه خواستار ايجاد برنامه جامع در دفاع از خاك آمريكا است.

به نوشته اين روزنامه آمريكايي، پنتاگون در اين استراتژي خواستار توسعه فعاليتهاي ارتش نه تنها در سطح دريا و هوا بلكه در هرجايي است كه درطول تاريخ محافظت شده است ودرمناطقي كه پتانسيل ايجاد مشكل بيشتري را دارند بايد ازسازمانهاي اطلاعاتي غير نظامي كمك گرفت.

در استراتژي جديد پنتاگون طرح دفاع لايه اي را ارائه داده است و در اين سيستم دفاعي نيروهاي امريكايي بايد اين آمادگي را داشته باشند كه نه تنها توانايي دفاع در حملات ساده داشته باشند بلكه توان دفاعي آنها بايد به جايي برسد كه توان دفاع در مقابل حملات چند جانبه و هم زمان با تلفات بالا را نيز داشته باشند.

در اين دفاع لايه اي در صورت مواجهه با هرگونه حمله به خاك آمريكا با احتمال افزايش شكست نيروهاي امنيت شهري و غير نظاميان، گروههاي ضربت وارد عمل مي شوند اما با توجه به اين استراتژي، درمرحله نخست مسئوليت آن تنها برعهده نيروهاي امنيت شهري و آژانسهاي اطلاعاتي غير نظامي است.