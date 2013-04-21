کاندیداهای شوراها وعده های غیرعملی ندهند/ در حد اختیارات خود شعار بدهید

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه برخی کاندیداهای شوراهای شهر و روستا وعده های دروغ و غیر عملی را به مردم می دهند.

وی با بیان اینکه شوراهای شهر و روستا دارای اختیارات محدودی هستند گفت: این در حالیست که برخی از کاندیداهای این شوراها وعده های دروغ و خارج از حد اختیارات خود را به مردم می دهند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه حتی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز بخشی از اختیاراتشان محدود است تصریح کرد: این در حالیست که برخی از کاندیداهای شوراهای شهر و روستا پا را از حدود خود فراتر گذاشته و در صحبتهایشان مطالبی را می گویند که خارج از حد اختیارات آنها است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه برخی کاندیداها وعده می دهند کاری را که حداقل پنج سال زمان می برد را ظرف یک سال انجام می دهند عنوان کرد: کاندیداها نباید وعده های دروغین و غیرعملی را به مردم بدهند.

وی با تاکید بر اینکه مردم بصیر و هوشیار هستند گفت: کاندیداها باید اخلاق اسلامی را رعایت کرده و با مردم صادق باشند.