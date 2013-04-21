  1. استانها
  2. قم
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۲۹

هاشم زاده به مهر خبر داد:

طرح معلم پژوهنده در قم اجرا می‌شود

طرح معلم پژوهنده در قم اجرا می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان قم از اجرای طرح معلم پژوهنده در این استان خبر داد.

معصوم هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری شانزدهمین دوره طرح معلم پژوهنده بیان کرد: در مرحله اول طرح معلم پژوهنده نزدیک به سه هزار و 300 نفر ثبت نام کرده اند که بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان مربوط به ناحیه 2 با هزار و 200 نفر بوده است.

وی گفت: معلمان پژوهنده تا پایان خرداد ماه می توانند آثار پژوهشی خود را به مدیران مدارس ارائه دهند.

رئیس گروه تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش قم بیان کرد: امسال الگوی ارائه شده توسط گروه تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش به عنوان الگوی پذیرفته شده در روند داوری است.

وی گفت: از معلمان پژوهنده انتظار می رود که بر اساس این الگو که از قبل توسط بخشنامه ای به مدارس ارسال شده و در وب سایت مرکز تحقیقات فرهنگیان قسمت اقدام پژوهی موجود است عمل کنند.

هاشم زاده گفت: امسال برای اقدام پژوهی امتیازات ویژه ای در چهار محور در نظر گرفته شده است که شامل این موارد است که در فرم سازمان دهی نیروی انسانی آموزش و پرورش امتیاز ویژه ای در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در فرایند ارزشیابی سالیانه معلمان برای اقدام پژوهی امتیاز ویژه ای در نظر گرفته شده است، همچنین چنانچه طرح رتبه بندی معلمان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مرحله نهایی برسد در رتبه بندی معلمان اقدام پژوهی امتیاز ویژه ای دارد.

رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش قم با اشاره به اینکه امسال ارزیابی اقدام پژوهی در استان انجام می شود افزود: برخی از طرح ها رتبه های ناحیه ای را کسب می کنند، برخی طرح‌ها به مرحله استانی راه می یابند و برخی از طرح ها نیز به مرحله کشوری راه می یابند.
 

کد مطلب 2037242

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها