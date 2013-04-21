معصوم هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری شانزدهمین دوره طرح معلم پژوهنده بیان کرد: در مرحله اول طرح معلم پژوهنده نزدیک به سه هزار و 300 نفر ثبت نام کرده اند که بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان مربوط به ناحیه 2 با هزار و 200 نفر بوده است.

وی گفت: معلمان پژوهنده تا پایان خرداد ماه می توانند آثار پژوهشی خود را به مدیران مدارس ارائه دهند.

رئیس گروه تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش قم بیان کرد: امسال الگوی ارائه شده توسط گروه تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش به عنوان الگوی پذیرفته شده در روند داوری است.

وی گفت: از معلمان پژوهنده انتظار می رود که بر اساس این الگو که از قبل توسط بخشنامه ای به مدارس ارسال شده و در وب سایت مرکز تحقیقات فرهنگیان قسمت اقدام پژوهی موجود است عمل کنند.

هاشم زاده گفت: امسال برای اقدام پژوهی امتیازات ویژه ای در چهار محور در نظر گرفته شده است که شامل این موارد است که در فرم سازمان دهی نیروی انسانی آموزش و پرورش امتیاز ویژه ای در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در فرایند ارزشیابی سالیانه معلمان برای اقدام پژوهی امتیاز ویژه ای در نظر گرفته شده است، همچنین چنانچه طرح رتبه بندی معلمان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مرحله نهایی برسد در رتبه بندی معلمان اقدام پژوهی امتیاز ویژه ای دارد.

رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش قم با اشاره به اینکه امسال ارزیابی اقدام پژوهی در استان انجام می شود افزود: برخی از طرح ها رتبه های ناحیه ای را کسب می کنند، برخی طرح‌ها به مرحله استانی راه می یابند و برخی از طرح ها نیز به مرحله کشوری راه می یابند.

