رانندگان برخی خطوط درون شهری کرج به پیشواز افزایش نرخ کرایه رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز برخی رانندگان کلانشهر کرج اقدام به اعمال نرخ جدید کرایه ها در سال جاری کرده اند؛ این در حالیست که بر اساس اعلام سازمان تاکسیرانی و در جلسه ای که به گفته مدیرعامل این سازمان روز گذشته با برخی متولیان امر و با حضور رانندگان برگزار شد، آغاز روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه زمان اعمال قیمت جدید کرایه تاکسی است.



خطوط فردیس، عظیمیه و درختی از جمله خطوطی است که مسافران آن از امروز شاهد افزایش کرایه تاکسی بودند.



بر این اساس برخی رانندگان خطوط فلکه پنجم فردیس تا میدان امام حسین(ع)؛ میدان گلستان عظیمیه تا میدان آزادگان و خیابان درختی تا چهارراه طالقانی یک روز زودتر 150 تومان به کرایه افزودند.



همچنین برخی رانندگان این خطوط در پاسخ به اعتراض مسافران متن تایپ شده ای که اول اردیبهشت را زمان اجرای نرخ های جدید نشان می داد، ارائه کردند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرج در پیگیری خبرنگار مهر، اظهار داشت: به طور قانونی از فردا نرخ جدید اعمال می شود و این موضوع به رانندگان گفته شده است.