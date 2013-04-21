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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۱۲

بذرافشان:

تهیه سند راهبردی تربیت بدنی دانشگاه های کشور به دانشگاه ارومیه واگذار شد

تهیه سند راهبردی تربیت بدنی دانشگاه های کشور به دانشگاه ارومیه واگذار شد

ارومیه – خبرگزاری مهر: تهیه و تنظیم سند راهبردی تربیت بدنی دانشگاه های کشور از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اعضای هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور دانشجویان خارج و مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه استخر سرپوشیده دانشگاه ارومیه گفت: طی فراخوانی که از سوی وزارت علوم از دانشگاه ها خواسته شد تا طرح های مورد نظر در خصوص ورزش دانشجویی به وزارت اعلام کنند.

دکتر مجتبی بذرافشان ادامه داد: دو پروپوزال ارائه شده دانشگاه ارومیه در هیئت داوران مورد پذیرش قرار گرفت و تهیه و تنظیم سند راهبردی تربیت بدنی دانشگاه های کشور به اعضای هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واگذار شد.

بذرافشان ضمن تاکید بر نقش دانشجویان در آینده کشور گفت: دانشجویان به عنوان جوانان آینده ساز کشور و نمایندگان جامعه دانشگاهی نقش اساسی و مهمی در اشاعه فرهنگ اسلامی ایفا می کنند؛ و ورزش به سهم خود می تواند موجبات تسریع این روند شود.

در این آیین استخر دانشگاه ارومیه با مساحت دو هزار و 870 متر مربع و با صرف هزینه 33 میلیارد ریالی در پردیس نازلو این دانشگاه افتتاح شد.

کد مطلب 2037245

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