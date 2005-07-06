نمايندگان 91 كشور جهان به اسكار دعوت شدند

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، فيلم هاي ارسالي به آكادمي اسكار بايد از اول اكتبر 2004 تا سي ام سپتامبر 2005 در كشور مورد نظر اكران شده باشند و ديالوگ هاي فيلم هم به زبان كشور شركت كننده باشد. ضمن اينكه همه فيلم هاي ارسالي بايد زيرنويس انگليسي داشته باشند. از هر كشور فقط يك فيلم براي شركت در اين بخش پذيرفته مي شود. قزاقستان از كشورهايي است كه براي نخستين بار نماينده سينماي خود را نامزد شركت در رشته بهترين فيلم خارجي زبان مي كند.

فيلم هاي ارسالي بايد بين سوم تا چهاردهم اكتبر (يازدهم تا بيست و دوم مهر) امسال به آكادمي برسند. پنج نامزد نهايي رشته بهترين فيلم خارجي زبان سال 2005 پس از بازبيني همه آثار رسيده به آكادمي انتخاب و اعلام مي شوند و برنده نهايي هم روز پنجم مارس سال 2006 در مراسم هفتاد و هشتمين دوره آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي امريكا معرفي خواهد شد. سال گذشته فيلم "درياي درون" الخاندور آمنابار از اسپانيا برنده اسكار بهترين فيلم خارجي زبان لقب گرفت.

از سال 1956 تا به امروز نمايندگان 99 كشور جهان در بخش بهترين فيلم خارجي زبان در اسكار شركت كرده اند. سال 2004 هم حدود 55 كشور فيلم هاي خود را براي شركت در اين بخش به آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي ارسال كرده بودند.

