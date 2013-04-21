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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۱۷

آیت الله جزایری:

ملت ایران با تبعیت از ولی فقیه مقتدرتر شده است

ملت ایران با تبعیت از ولی فقیه مقتدرتر شده است

اهواز- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: ملت ایران با تبعیت از ولی فقیه و دارا بودن رئیس جمهوری با عزم پولادین روز به روز مقتدرتر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم استقبال از رئیس جمهوری در مصلی مهدیه امام خمینی (ره) اظهار کرد: اجماع ابرقدرت ها علیه ایران اسلامی برای ضربه زدن و به زانو درآوردن به طور عملی منجر به شکست شده است.

وی تصریح کرد: این امر حاصل اقتدار روز افزون نظام اسلامی در عرصه جهانی است و این اقتدار به واسطه رهبری مقام معظم رهبری و تلاش های رئیس جمهور است.

جزایری با بیان اینکه نظام اسلامی ایران در عرصه های مختلف بین المللی موفق بوده، افزود: این در حالی است که ایران اسلامی با توطئه های سنگینی از سوی دشمنان مواجه بوده است.

وی تصریح کرد: شکست این توطئه ها و ترفندهای شیطانی، به دلیل تبعیت ملت ایران از ولی فقیه و داشتن رئیس جمهوری با عزم پولادین و خستگی ناپذیر است.

جزایری گفت: هم اکنون جمهوری اسلامی ایران در شرایطی است که امریکا و اروپا از عملکرد خود نسبت به آن پشیمان هستند.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان حضور مقتدرانه ایران در امریکای لاتین، افریقا و آسیا را حاصل پیشرفت و گسترش انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف دانست و افزود: ملتهای آزادی خواه در مبارزه با استکبارهای جهانی و صهیونیسم، ایران اسلامی را الگوی خود قرار داد اند.

وی با اشاره به ویژگی های رئیس جمهور ایران اظهار کرد: با ویژگی های مثبت رئیس جمهور نه تنها کشور ما در حال پیشرفت است بلکه سنگرهای جدید در حال فتح هستند و دست دیگران را نیز می گیریم.

جزایری تصریح کرد: این دستاوردها واقعیتهای محسوسی هستند که عنوان می شوند.

امام جمعه موقت اهواز گفت: البته استان خوزستان نیز مانند سایر نقاط کشور دارای مشکلاتی است که با همت مسئولان این مشکلات رفع شدنی هستند.

وی گفت: خدمات ارزشمند رئیس جمهور در خوزستان ماندگار است و استقبال گسترده از حضور ایشان در خوزستان نشان از محبوبیت وی نزدم مردم دارد.

کد مطلب 2037252

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