به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان بوشهر اظهار داشت: تلاش همه مسئولان در راستای خدمات رسانی مطلوب به مردم است و این امر مهم در همه ایام در دستور کار مسئولان قرار دارد.
وی به تلاشهای مدیران و مسئولان بوشهر در ایام نوروز اشاره کرد و بیان داشت: با وجود گرانی، مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی تلاش کردند تا با مدیریت صحیح، شرایط را برای آرامش و زندگی بهتر مردم فراهم سازند.
فرماندار بوشهر با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، خاطرنشان ساخت: ملت ایران نشان دادهاند که با وجود تلاش معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی، در همه صحنهها حضوری چشمگیر دارند و تحریمها و تهدیدها را با خلق حماسههای ماندگار به فرصت تبدیل میکنند.
وی با بیان اینکه تاکنون 200 نفر در انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان بوشهر ثبتنام کردهاند، اضافه کرد: مردم با حضور خود در انتخابات خردادماه حماسهای ماندگار و بزرگ را خلق خواهند کرد.
خسروی به پیشرفتهای سالهای اخیر شهرستان بوشهر اشاره کرد و افزود: طی دولتهای نهم و دهم شهرستان بوشهر در حوزههای مختلف پیشرفتهای چشمگیری داشته است.
وی به برخی از پروژههای در دست اجرای شهرستان بوشهر نیز اشاره کرد و بیان داشت: همه تلاش ما در راستای تسریع در راهاندازی پروژههای در دست اجرا است که بتوانیم این پروژهها را در موعد مقرر تکمیل و به بهرهبرداری برسانیم.
نظر شما