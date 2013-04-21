روزانه صدها تُن مواد آلاینده وارد هوای تهران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،سید جعفر تشکری هاشمی با اشاره به نفش جدی آلاینده های ناشی از سیستم های حمل و نقل موتوری در آلودگی هوای تهران، اظهار کرد: روزانه صدها تُن مواد آلاینده از جمله ذرات لاستیک خودرو و آزبست لنت ترمز را نیز باید به آن افزود.

معاون شهردار تهران با بیان این که 80 درصد آلودگی هوای تهران ناشی از آلایندگی وسایل نقلیه موتوری است، تصریح کرد: از یک سو مصرف سوخت خودروهای فرسوده در کشورمان دو تا سه برابر خودروهای جدید و آلودگی آن ها چند برابر خودروهای نو است و از سوی دیگر آلایندگی بسیاری از خودروهای صفر کیلومتر داخلی از استاندارد نبوده و بالاتر از حد مجاز است.

وی با اعلام این نکته که حمل و نقل پاک بر تعادل پایدار بین سه بُعد اجتماعی، اقتصادی و نیز زیست محیطی تاکید دارد، گفت: در این راستا افزایش کارآمدی انرژی در بخش حمل و نقل که خود از کارآیی وسیله، کارآیی سفر و کارآیی سیستم تشکیل می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مهندس تشکری هاشمی راهکارهای دست یآبی به حمل و نقل پاک را به دو بخش کلی تقسیم کرد و افزود: این دو بخش شامل «سوخت ها و وسایل نقلیه پاک» و «زیرساخت های حمل و نقل پاک» است.

وی با اعلام این نکته که امروز در بسیاری از کشورهای جهان الزامات مربوط به استانداردهای یورو 6 در تولید خودرو اعمال می شود، اظهار کرد: این در حالی است که در خودروهای داخلی حتی ملزومات مربوط به استانداردهای یورو 2 نیز به طور کامل رعایت نمی شود.

وی با ذکر این موضوع که چند کشور پیشرفته جهان در حال تولید خودروهای هیبریدی، خودروهای الکتریکی و خودروهای با سوخت دیزل می باشند، تصریح کرد: در چنین شرایطی در کشور ما هنوز بسیاری از خودروها برای 100 کیلومتر پیمایش بیش از 10 لیتر بنزین مصرف می کنند.

معاون شهردار تهران در پایان زیرساخت های حمل و نقل پایدار را از مهم ترین پیش نیازهای توسعه حمل و نقل پاک دانست و خاطرنشان کرد: به این منظور احداث معابر عابران پیاده، مسیرهای دوچرخه سواری، محورهای اتوبوسرانی و خطوط حمل و نقل ریلی در اولویت قرار دارند، همان طور که در تهران نیز ساخت این امکانات را در اولویت قرار داده ایم.

گفتنی است مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در گزارشی که اخیراً منتشر کرده، مجموعه ای از راهکارهای پیشنهادی به منظور دست یآبی به حمل و نقل پاک در تهران را ارائه کرده که از جمله می توان «جمله مدیریت تقاضای سفر از طریق سفرهای درون شهری و حذف سفرهای زائد»، «حرکت به سمت توسعه سیستم های حمل و نقل پاک»، «توسعه دسترسی به سوخت های پاک» و «آموزش و فرهنگ سازی در زمینه توسعه استفاده از حمل و نقل پاک» را نام برد.



