به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون حسنوند اظهار داشت: پس از وقوع زلزله 6.1 ریشتری نیروهای امدادی از سراسر استان برای کمک به زلزله‌زدگان راهی مناطق زلزله‌زده شدند و در این بین نیروهای نظامی نخستین گروه‌هایی بودند که به این مناطق رسیدند.

استاندار بوشهر اضافه کرد: نیروهای نظامی مستقر در مناطق زلزله‌زده که همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، با تمام توان و تلاش خود به خانوارهای آسیب دیده کمک کرده و امنیت مناطق زلزله‌زده را نیز به دست گرفتند.

حسنوند گفت: همچنین نیروهای نظامی در تهیه و توزیع اقلام مورد نیاز زلزله‌زدگان فعال بوده و در شهرها و روستاهای زلزله‌زده به امدادرسانی مشغول بوده و هستند.

وی گفت: با توجه به اینکه روستاهای اطراف شهرستان دشتی از جمله درویشی، باغان، چاهگاه هم در زلزله اخیر خسارات زیادی دیدند نیروهای انتظامی و نظامی که برای امدادرسانی در مناطق زلزله‌زده مستقر شده بودند، راهی این روستاها شدند.

استاندار بوشهر بیان داشت: با حضور این عزیزان ضمن امدادرسانی به آسیب دیدگان، امنیت در مناطق زلزله‌زده برقرار شده به‌گونه‌ای که هیچ مشکل امنیتی انتظامی در این نقاط روی نداد.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح ضمن اینکه یاری‌رسان آسیب‌دیدگان بودند، خدمات شایانی به مردم مصیبت دیده ارائه کردند، گفت: نیروی مردمی بسیج ضمن اینکه در نجات آسیب دیدگان شتافت با مستقر شدن در مبادی ورودی و خروجی مناطق زلزله‌زده با همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی امنیت شهرها و روستاها را برقرار کردند، نیروی دریایی ارتش نیز با استقرار امکانات و تجهیزات از جمله بالگرد، خودروها و امکانات رفاهی ضمن کمک به آسیب دیدگان در تامین مایحتاج زلزله‌زدگان شتافت، منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران هم ضمن تامین مواد غذایی مورد نیاز زلزله‌زدگان و ارسال سردخانه سیار، پتو و غذای گرم یک دستگاه نانوایی سیار در منطقه ایجاد کرد و روزانه پنج هزار قرص نان در اختیار آسیب دیدگان قرار داد.

استاندار بوشهر ارسال سه فروند بالگرد نیروی انتظامی و اعزام یگان‌های ویژه انتظامی را مورد اشاره قرار داد و افزود: حضور نیروهای سپاه امام صادق استان نقش تاثیر گذاری در یاری رساندن به آسیب دیدگان داشت و حضور قرارگاه الهادی، سازندگی، نوح و قرب در منطقه زلزله‌زده سبب شد کار آوار برداری اولیه با موفقیت انجام شود.