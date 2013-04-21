  1. جامعه
  2. بهداشت
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۲۶

درمان فشار خون هزینه های زیادی به نظام سلامت وارد می کند

درمان فشار خون هزینه های زیادی به نظام سلامت وارد می کند

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: درمان فشار خون و عوارض آن هزینه های زیادی به نظام سلامت وارد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی اظهار داشت: به لحاظ مبانی علمی ثابت شده است که پرفشاری خون قابل پیشگیری و درمان است و از این جهت ضرورت غربالگری در آن وجود دارد و به این جهت در برنامه های بهداشتی ما این برنامه گنجانده شده است همچنین در نظام شبکه، کنترل فشار خون در افراد سالم یکی از مواردی است که توصیه شده و انجام می شود.

وی با بیان اینکه اندازه گیری فشار خون جزو معاینات اولیه برنامه پزشک خانوده است، گفت: در پرونده همه بیماران که به صورت اولیه تشکیل می شود این اندازه گیری وجود دارد.

امامی رضوی تصریح کرد: قبل از اینکه برنامه پزشک خانواده اجرا شود در جمعیت روستایی، اندازه گیری فشار خون جزو معاینات اولی بود که بهورز و پزشک عمومی شبکه انجام می داد.

معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: یکی از آموزشهایی که به تمامی پزشکان عمومی و متخصص داده می شود و جزو معاینات معمول است، این است که هر کسی به هر دلیل که به پزشک مراجعه می کند، یکی از اقدامات پزشک حتما اندازه گیری فشار خون اوست. البته گاهی این کار انجام نمی شود و از آن غفلت می شود ولی این مسئله آموزش داده شده که گرفتن نبض بیمار و اندازه گیری فشار خون حتما انجام شود.

کد مطلب 2037274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها