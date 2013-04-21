هیچ مقامی نمی تواند مصوبه دولت را اجرا نکند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهيم نظري جلالي پیش از ظهر یکشنبه در نشستی با مديران حوزه وزارت تعاون كار ورفاه اجتماعي خوزستان و تشريح اهداف سفر اعضای ستاد كميته پاسخگويي به شكايات مردم برگزار شد، عنوان كرد: بايد با مردم با كرامت و فضیلت رفتار كرد تا به اين وسيله خداوند نيز با كرامت با ما رفتار كنند.

وی افزود: مسئولان نبايد از تعدد و فراوانی مراجعات مردم ملول شوند و خوب است كه در رفع مشكل های مردم گوي سبقت از هم بگيرند.

نظري جلالي افزود: يكي از مهمترين و ماندگارترين مشخصه هاي اين دولت در طول تاريخ، سفرهايی است كه موجب مي شود مردم مستقيم و رودر رو با مسئولان صحبت كنند.

معاون وزير تعاون، كار ورفاه اجتماعي در ادامه افزود: مي خواهيم به جايي برسيم كه نتايج اين سفرها زدودن مقررات دست و پاگير باشد تا مقدمات براي آماده كردن كار و خدمت رساني از سوی مسئولان آگاه دولت فراهم شود. همچنين بايد پاسخگوي درخواستهاي مردم بود و تنها ثبت شكايات در سامانه كافي نيست.

نظري جلالي با اشاره به بخش نامه ها و دستورالعملهاي دولت درخصوص تغيير وضع نيروي كار، عنوان كرد: آن بخش نامه هايي كه انجام نشده بايد سريعا انجام شود و هيچ مقام دولتي حق ندارد مصوبه دولت را اجرا نكند.

وی تصريح كرد: اين سفر سفر گره گشايي از كارمردم است و سعي مي شود در كوتاهترين زمان ممكن پاسخگوي مردم بود و در رفع مشكلات آنان چاره جويي مي شود.

همچنين در آغاز اين مراسم سيدخلف موسوي مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعي خوزستان در جمع اعضاي ستاد پاسخگويي به مراجعات مردم در سخنانی استان خوزستان را از نظر داشتن امكانات خدادادي در بخشهاي نفت و گاز پتروشيمي و دريا و معادن کم نظیر دانست و عنوان کرد:درخواستهاي اشتغال مردم از اولويت هاي كاري دولت است.