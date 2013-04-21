اجرای برنامه خون رسانی در کشور/ تامین کیسه های فیلتردار

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا توگه گفت: بیش از دو میلیون نفر در سال گذشته خون اهدا کردند که نسبت به سال 90 رشد 6/3 درصدی داشت.

وی افزود: طبق برنامه های پیش بینی شده سازمان و به رغم تحریمهای جهانی و مشکلات کمبود اعتبارات، خوشبختانه توانستیم رسالت خود را انجام دهیم.

سال 91 تحریمها را دور زدیم

وی ادامه داد: همچنین در سال 91 خوشبختانه توانستیم با مدیریت خوب مدیران و همکاران سازمان، تحریمها را دور بزنیم به نحوی که در خصوص تهیه کیسه های فیلتردار که با مشکلاتی مواجه بودیم نگذاشتیم کمبودی در این زمینه احساس شود.

توگه گفت: ما این کیسه ها را از یک شرکت ژاپنی می خریدیم ولی فیلتر آنها از امریکا می آمد، همچنین بنا بر اعلام ژاپنی ها سوزن آن نیز از کشور کانادا می آمد که هر دو تحت تاثیر تحریمها صدور این کالاها را به کشورمان ممنوع اعلام کرده بودند.

وی ادامه داد: بهرحال این مسائل حل شد و خوشبختانه در سال گذشته به کمبودی نخوردیم.

ایجاد شبکه خون رسانی در کشور

توگه با اشاره به اجرای برنامه شبکه خون رسانی در کشور بیان داشت: این برنامه شبیه برنامه آمایش سرزمینی است و تعیین کننده نیازهای هر منطقه بر اساس معیارهای جمعیتی و معیارهای دیگر برای تاسیس یا ارتقای فعالیت پایگاههای انتقال خون است.

وی افزود: یعنی هم اکنون نقشه ای داریم که نشان می دهد که چقدر پایگاه سیار و ثابت و درجه 1 و 2 خون در کشور نیاز داریم.

رئیس سازمان انتقال خون ایران در ادامه اظهار داشت: هم اکنون هر تقاضایی در این زمینه به ما می رسد بر اساس این نقشه تعیین می کنیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر برنامه های سازمان را بر اساس تغییراتی که ممکن است از لحاظ جمعیتی یا سایر پارامترها در منطقه ای پیش بیاید به روز می کنیم و اگر نیاز به تاسیس یک پایگاه یا ارتقای فعالیتهای یک پایگاه باشد بر آن اساس عمل خواهیم کرد.