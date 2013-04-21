امسال صادرات غیرنفتی در کشور باید به 50 میلیارد دلار برسد

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث فتح الله کرمانشاهی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد توسعه صادرات استان،یكی از اتفاقات مهم اقتصاد كشور در سال گذشته را بهبود 30 درصدی كسری تراز تجاری كشور عنوان کرد و افزود: بر اساس آن صادرات غیرنفتی به میزان واردات نزدیكتر شد.

وی، سال گذشته را سال ویژه و خاص برای اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: با تحریم هایی که دشمن علیه ایران داشت کشور توانست در مقابل این تحریم ها در توسعه صادرات توسعه پیدا کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ، مجموع صادرات كشور در سال گذشته با احتساب نفت و میعانات نفتی را 96میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این میزان نسبت به عملكرد سال 90، پنج درصد كاهش را نشان می دهد.

کرمانشاهی تاکید کرد: سال گذشته دشمنان به روشهای مختلف برای تحریم اقتصادی ایران اسلامی اقدام كردند و موانع بسیاری را در پیش پای صادرات كشور قرار دادند.

وی افزود: راه اندازی مركز مبادلات ارزی ایران از برکات تحریم دشمن بودو در این راستا اولین بركتی كه داشت توقف روند نزولی ارزش پول كشور و گروه بندی كالاهای ضروری و وارداتی بود.

تحقق حماسه اقتصادی، مدیریت اقتصادی را می طلبد

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت ، به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: برای تحقق حماسه اقتصادی باید حماسه صادراتی با برنامه ریزی برای توسعه صادرات و كاهش واردات پایه ریزی شده است و در این راستا تحقق حماسه اقتصادی مدیریت اقتصادی را می طلبد.

لازمه توسعه صادرات غیر نفتی، حمایت از تولید است

کرمانشاهی ،لازمه توسعه صادرات غیرنفتی را حمایت از تولید یاد کرد و گفت: گسترش واحدهای تولیدی و صادراتی موجب افزایش ارزش افزوده مواد خام و فناوری های موجود در كشور می شود.

وی افزود: مواد خام در كشور برای رسیدن به نهایت ارزش خود باید فرآوری شده و با تولید محصولات نهایی زمینه صادرات را ایجاد كند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت،بابیان اینكه لازمه توسعه صادرات غیرنفتی حمایت از تولید است گفت: گسترش واحدهای تولیدی و صادراتی موجب افزایش ارزش افزوده مواد خام و فناوری های موجود در كشور می شود.

کرمانشاهی تصریح کرد: باید آموخت و توسط رسانه ها اطلاع رسانی شود اگر كالایی قرار است صادر شود با ارزش افزوده و تراز تجاری 7.2 برابر نسبت به واردات محقق شود.

وی افزود: صادرات كشور بدون احتساب نفت و میعانات نفتی در سال گذشته 25 درصد افزایش داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال حمایت از صادرات غیر نفتی در دستور کار است که در این راستا اقتصاد باید با واردات مدیریت شود.