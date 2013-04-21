ایجاد کنسولگری عراق در ایلام بستگی به نظر مسئولان این کشور دارد

محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته نشست خوبی با مسئول کنسولگری عراق در کرمانشاه داشتیم.

وی بیان داشت: دراین نشست راه های رفع مشکلات تردد زائران عتبات عالیات در مرز بین المللی مهران و گسترش مناسبات تجاری بین استان ایلام و نیز استان های عراق هم مرز با این استان بررسی شد.

محمود عباس زاده مشکینی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی بین دو کشور و نیز روابط اقتصادی خوب استان ایلام با استان های هم مرز این استان در کشور عراق افزود: ما از طریق استانداری مرزی خود و ا زطریق سفارتخانه ها و وزارت امور خارجه خود و وزارت کشور پیگیری می کنیم که کشور عراق در این استان هم کنسولگری داشته باشد که این بستگی به تصمیم کشور مقابل دارد.

وی اضافه کرد: برخی از مردم استان ممکن است رفت وآمد برای آنها سخت باشد و هزینه داشته باشد که به کرمانشاه مراجعه کنند لذا از دوستان خواهش کردیم که با دولت مرکزیشان هماهنگ کنند که یک نمایندگی خوب کنسولگری در استان ایلام داشته باشیم.

عباس زاده بیان کرد: مردم ایلام به ویژه تجاربه خدمات کنسولگری نیاز دارند که امیدواریم این موافقت ها صورت بگیرد وشاهد خدمات کنسولگری در استان باشیم .