2 سال است که اتوبوس جدیدی از دولت تحویل نگرفته ایم

به گزارش خبرگزاری مهر،دپیمان سنندجی با بیان این مطلب اظهار کرد: براساس قانون برای ورود هر اتوبوس جدید به ناوگان باید 5/82 درصد هزینه توسط دولت و 5/17 درصد توسط شهرداری ها پرداخت شود اما متاسفانه طی 2 سال گذشته از محل این اعتبارات، هیچ بودجه ای به اتوبوسرانی تهران اختصاص نیافته و در واقع دولت هیچ اتوبوس جدیدی را به تهران اختصاص نداده است.

وی با تاکید براینکه تنها برای حفظ وضعیت موجود، سالانه باید 1000 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان وارد شود گفت: امید است که در سال جدید شاهد واگذاری اتوبوس های جدید به شهر تهران باشیم تا بتوانیم ضمن نوسازی ناوگان، ارتقا خدمات رسانی به شهروندان را محقق کنیم.

سنندجی خاطر نشان کرد: هر سفر با اتوبوس در سال گذشته حدود 700 تومان هزینه در برداشته است که باید این مبلغ به طور مساوی توسط دولت، شهرداری و مردم پرداخت می شد یعنی برای هر سفر باید 230 تومان توسط مردم و به همین میزان توسط دولت و شهرداری پرداخت می شد .

وی افزود: اما دولت از مجموع 220 میلیارد تومان یارانه بلیت اتوبوس در سال 91 تنها حدود 20 میلیارد تومان را پرداخت کرد و قیمت بلیت اتوبوس نیز از 5 تومان تا 220 تومان بود که میانگین قیمت بلیت حدود 100 تومان می شد، از این رو شهرداری تهران مجبور شد که هم کسری پرداخت مردم و هم دولت را متقبل شود تا روند خدمات رسانی در مجموعه اتوبوسرانی با خلل یا مشکلی مواجه نشود.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با بیان اینکه پیشنهاد افزایش 20 درصدی قیمت بلیت در سال 92 داده شده است گفت: برای اینکه مردم هزینه کمتری برای سفر با وسایل نقلیه عمومی بدهند باید دولت و شهرداری مابه التفاوت هزینه ها را تقبل کنند که شهرداری طی سال های گذشته به تنهایی این بار را به دوش کشیده اما امید است در سال جدید دولت نیز حمایت های بیشتری از حمل و نقل عمومی داشته باشد و یارانه های بلیت مترو و اتوبوس به طور کامل پرداخت شود.