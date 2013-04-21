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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۰۴

سرپرست کمیته فوتسال به مهر خبر داد:

حضور تیم فوتسال گیتی پسند در تورنمنت بین قاره‌ای آمریکا منتفی شد

حضور تیم فوتسال گیتی پسند در تورنمنت بین قاره‌ای آمریکا منتفی شد

سرپرست کمیته فوتسال از لغو حضور تیم فوتسال گیتی پسند در تورنمنت بین قاره‌ای آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان به عنوان قهرمان باشگاه‌های آسیا در مسابقات فوتسال بین قاره‌ای که در تیرماه سال جاری در کشور آمریکا برگزار می‌شود شرکت کند، حضور این تیم در تورنمنت آمریکا منتفی شد.

رضا افتخاری ضمن تایید این خبر، به خبرنگار مهر، گفت: " وزارت امورخارجه طی نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد به دلیل آنکه صدور روادید برای اعضای کاروان تیم گیتی پسند سه تا 6 ماه زمان نیاز دارد و اقدامات درخواست ویزا از سوی فدراسیون فوتبال ایران دیر صورت گرفته است، لذا روادید اعضای کاروان گیتی پسند در موعد مقرر حاضر نخواهد شد."

سرپرست کمیته فوتسال خاطرنشان کرد: " با این حساب حضور تیم فوتسال گیتی پسند درمسابقات فوتسال بین قاره‌ای آمریکا در عمل منتفی است".

کد مطلب 2037298

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