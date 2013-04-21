41 میلیون ریال پرونده تخلف برای متخلفان اقتصادی در آستارا تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن خالق وردی پور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان افزود: بازرسان این اداره به همراه بازرسان اصناف در چهار چوب طرح نظارتی ویژه نوروز سال جاری از 15 اسفند ماه سال گذشته تا 25 فروردین ماه از شش هزار و 145 واحد صنفی و غیرصنفی این شهرستان بازرسی انجام دادند.

وی اظهارداشت: از این تعداد واحد مورد بازرسی 192 مورد تخلف که بیشتر شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده شناسایی و پس از تشکیل پرونده تخلف برای صدور رای به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شدند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آستارا همچنین گفت: ارزش ریالی مجموع پرونده های متشکله در این زمینه افزون بر 41 میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: از زمان اجرای طرح 50 مورد گشت مشترک با ادارات فرمانداری، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، مجمع امور صنفی، شبکه دامپزشکی، شبکه بهداشت انجام گرفت و به 129 مورد گزارش و شکایت مردمی و ناظران افتخاری رسیدگی شده است.