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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۴۹

خالق وردی پور:

41 میلیون ریال پرونده تخلف برای متخلفان اقتصادی در آستارا تشکیل شد

41 میلیون ریال پرونده تخلف برای متخلفان اقتصادی در آستارا تشکیل شد

آستارا – خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آستارا از تشکیل پرونده تخلف 41 میلیون ریالی برای متخلفان اقتصادی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن خالق وردی پور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان افزود: بازرسان این اداره به همراه بازرسان اصناف در چهار چوب طرح نظارتی ویژه نوروز سال جاری از 15 اسفند ماه سال گذشته تا 25 فروردین ماه از شش هزار و 145 واحد صنفی و غیرصنفی این شهرستان بازرسی انجام دادند.

وی اظهارداشت: از این تعداد واحد مورد بازرسی  192 مورد تخلف که بیشتر شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده شناسایی و پس از تشکیل پرونده تخلف برای صدور رای به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شدند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آستارا همچنین گفت: ارزش ریالی مجموع پرونده های متشکله در این زمینه افزون بر 41 میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: از زمان اجرای طرح 50 مورد گشت مشترک با ادارات فرمانداری، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، مجمع امور صنفی، شبکه دامپزشکی، شبکه بهداشت انجام گرفت و به  129 مورد گزارش و شکایت مردمی و ناظران افتخاری رسیدگی شده است.

کد مطلب 2037303

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