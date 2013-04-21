آب شرب اردبیل مشکل بهداشتی ندارد/ آخرین وضعیت پروژه های عمرانی آبفای استان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده در پاسخ به گزارش منتشر شده در مهر با عنوان "لزوم اجرای طرح های تصفیه آب در اردبیل/ سلامت آب شرب دغدغه جدی شهروندان" افزود: آب شرب اردبیل از سه منطقه تصفیه خانه آب یامچی به میزان 70 درصد، چاه های آبی بیگلو 20 درصد و چاه های داخل شهر 10 درصد از تامین می شود.

وی اضافه کرد: بنابراین کیفیت آب شرب در نقاط مختلف شهر اردبیل متفاوت خواهد بود که با در نظر گرفتن تفاوت ذاتی آب های سطحی و زیرزمینی، احتمال تغییر طعم و بو در مناطقی از شهر در تابستان ها محسوس است.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان کیفیت آب شرب اردبیل را مطلوب ارزیابی کرد و با بیان اینکه تمام فاکتور های آن از جمله آنیون ها، کاتیون ها، فلزات سنگین، مواد آلی و مواد رادیو اکتیو در حد استاندارد قرار دارد، ادامه داد: مطابق استاندارد ملی ایران مقدار مجاز کدورت آب NTU 5 و حد مطلوب آن NTU 1 بوده در حالی که کدورت آب شرب شهر در خروجی تصفیه خانه آب یامچی و در سطح شهر زیر یک NTU 1 است.

وی یادآور شد: تمام آب تولیدی بعد از تزریق کلر و گندزدایی و رعایت زمان ماند لازم وارد شبکه توزیع آب شرب اردبیل می شود و مقدار کلر باقیمانده به صورت لحظه ای وonline کنترل و ثبت می شود.

حسن زاده بیان داشت: علاوه بر آن روزانه از 20 نقطه شهر اردبیل تست کلرسنجی انجام می گیرد، که مطابق نتایج سالانه و ماهیانه درصد مطلوبیت کلر باقی مانده 98.3 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه کلر باقیمانده در آب شرب در سطح شبکه تنها جهت جلوگیری از آلودگی های ثانویه است، متذکر شد: در صورت اعلام بهداشت استان مبنی بر خروج هر منبع آبی به علت مشکلات بهداشتی، این مهم سریعا انجام یافته و بعد از رفع مشکل و تایید مجدد آن بهره برداری می شود.

این مسئول متذکر شد: در حال حاضر با توجه به وجود آزمایشگاه مرجع و دارای تجهیزات پیشرفته امکان تشخیص عوامل ریز آلایندهای آلی و معدنی و سموم و سایر آلاینده ها میسر شده و طبق استاندارد ملی ایران و بهداشت جهانی تعداد و تواتر نمونه برداری انجام می شود.

وی با اشاره به اخذ گواهی ایزو 17025 بین المللی (سیستم مدیریت آزمایشگاهی) توسط آبفای اردبیل عنوان کرد: این شرکت دارای آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست بوده و آب تولیدی به صورت مستمر توسط آزمایشگاه های تصفیه خانه ها و آزمایشگاه مرکزی و مرجع استان با تواتر استاندارد ملی ایران و دستورالعمل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نمونه برداری و تمام انجام آزمایشات کنترلی و نظارتی بر روی آنها انجام می شود.

حسن زاده تاکید کرد که با همه این شرایط شهروندان این استان می توانند در صورت بروز و مشاهده هرگونه مشکل، ابتدا اولین شیر بعد از کنتور را بررسی و در صورت وجود مشکل در کیفیت آب خروجی و پس از اطلاع از وضعیت کیفیت آب شرب همسایگان، مراتب را به مرکز ارتباطات مردمی و امداد آب با شماره تلفن 122 اعلام کنند تا رسیدگی شود.

تصفیه خانه پارس آباد در لیست طرحهای مهر ماندگار

وی همچنین در خصوص اجرای طرح های عمرانی و بویژه تصفیه خانه های در دست اجرای سطح استان با اشاره به تصفیه خانه پارس آباد در شمال استان اردبیل گفت: کل طرح فاضلاب پارس آباد از جمله خط انتقال، شبکه و تصفیه خانه جزو طرحهای ماندگار بوده و تاکنون اعتباری بیش از 111 میلیارد و 581 میلیون ریال برای ساخت آن هزینه شده است.

مدیرعامل آبفای استان در خصوص آخرین وضعیت اجرایی این طرح اضافه کرد: 166 کیلومتر شبکه و خط انتقال با پیشرفت فیزیکی 89 درصد و تصفیه خانه با 30 درصد اجرا شده و کل طرح فاضلاب پارس آباد در حال حاضر 82 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی همچنین با اشاره به بهره برداری از تصفیه خانه آب شرب شهر اصلاندوز از توابع شهرستان پارس آباد در سال گذشته افزود: عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب سرعین نیز از سال 89 آغاز و در همان سال و براساس فهرست بهای سال 88 مبلغ اولیه قرارداد 70 میلیارد ریال بر آورد گردید که بر اساس مدت قرارداد پیش بینی می شد مبلغ نهایی کارکرد تا سال 92 با احتساب تعدیل 100 میلیارد ریال باشد.

کمبود اعتبار علت کندی روند ساخت تصفیه خانه فاضلاب سرعین

حسن زاده یادآور شد: ولی با توجه به میزان کل تخصیص برای طرح فاضلاب از سال 89 تاکنون 54 میلیارد و 206 میلیون ریال بوده که حداقل 30 درصد آن صرف احداث شبکه و خط انتقال به طول حدود 13 کیلومتر و حدود 40 میلیارد ریال صرف احداث تصفیه خانه فاضلاب شده است.

وی تخصیص پایین اعتبارات (19درصدی) به خصوص در سال 91 برای طرح فاضلاب سرعین را موجب طولانی شدن زمان اتمام و افزایش هزینه دانست و ادامه داد: هم اکنون برای اتمام طرح فاضلاب سرعین حداقل 100 میلیارد ریال مورد نیاز بوده و در صورت ادامه روند فعلی تخصیص اعتبارات مبلغ فوق افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان در حال حاضر مطالبات پیمانکار پروژه تصفیه خانه سرعین را بالغ بر پنج میلیارد ریال عنوان کرد.

آب دستگاه های تصفیه خانگی مناسب نیست

حسن زاده همچنین در خصوص دستگاه های تصفیه آب خانگی و سوء استفاده از یک واقعیت علمی با وارونه جلوه دادن واقعیت ها برای فروش این دستگاه ها با بیان اینکه در دستگاه های تصفیه خانگی از دو الکترود ساده آهن - آلومینیوم برای الکترولیز آب استفاده می شود، بیان داشت: بعضی از فروشندگان این دستگاه ها محصولات حاصل از الکترولیز و رنگ های مختلف ایجاد شده به علت وجود الکترود آهن را به آلودگی آب نسبت می دهند.

وی تاکید کرد: این در حالی است که تمام آب ها اعم از آب های سطحی و زیرزمینی حاوی یون هایی مانند سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سولفات، کلرور، فلوراید و... هستند که عمدتا ناشی از انحلال مواد معدنی در آب بوده و وجود آن ها در صورتی که در محدوده مجاز باشند، برای سلامت قلب و عروق مفید است.

این مسئول با تاکید بر اینکه آب حاصل از برخی دستگاه های تصفیه دارای مقدار بسیار کمی از یون ها بوده و کیفیتی نزدیک به آب مقطر دارند، گفت: اینگونه آب ها برای استفاده به همان صورت تصفیه شده مناسب نیست و به همین دلیل است که در صورت قراردادن الکترود مذکور در این آب جریان برق برقرار نشده و یون های آهن که عامل به وجود آوردن رنگ ها هستند از الکترود آهن وارد آب نمی شوند که این امر به هیچ عنوان نشان دهنده کیفیت بهتر آب حاصل از این دستگاه ها برای شرب نیست.

وی با اشاره به کیفیت مواد اولیه ساخت فیلترها در برخی دستگاه های تصفیه آب تصریح کرد: آب خاصیت حلال دارد و به مرور زمان تمام ناخالصی های موجود فیلترها نظیر فلزات سنگین، موادآلی و... وارد آب تولیدی این دستگاه ها می شود که برای سلامتی انسان مضر هستند.

حسن زاده متذکر شد: در ضمن بهره برداری از چنین تجهیزات نیازمند تخصص است و املاح موجود در آب که جزء خصوصیات طبیعی آب بوده در داخل فیلتر ها تجمع یافته و خود تبدیل به یک محیط ناسالم برای آب تولیدی می شود.

وی افزود: البته کسانی که ارتباطات ناسالم با فروشندگان دستگاههای تصفیه آب خانگی دارند همیشه بر آلوده بودن آب شهری دامن می زنند که این برای سودجویی است.

رسوب سفید رنگ در کتری خاصیت طبیعی آب و بی ضرر است

مدیرعامل آبفای استان همچنین به برخی رسوبات و علایم در آب شرب شهری اشاره کرد: رسوب سفید رنگ در کتری و سماور مربوط به سختی موقت آب (کلسیم و منیزیم) بوده که خاصیت طبیعی آب است و هیچ ضرری ندارد، این رسوب به جدار چسبیده و به صورت یک لایه سفید رنگ به سطح آب می آید که با اضافه کردن چای این لایه به رنگ تیره تغییر شکل داده و به اشتباه تصور می شود لایه روغن روی سطح آب تشکیل شده است.

وی افزود: رنگ ناپایدار سفید در آب نیز نشان دهنده وجود حباب های ریز هوا بوده که به تدریج از بین می رود و دلیل آلودگی نیست، بلکه این حباب ها باعث مطبوع شدن آب نیز می شود.

حسن زاده متذکر شد: استفاده از پمپ به صورت مستقیم بر روی شبکه ممنوع بوده و برطبق استاندارد باید از مخازن ذخیره قبل از نصب پمپ استفاده شود. همچنین استفاده از پمپ به صورت غیراصولی ممکن است باعث ورود شن و ماسه به شبکه داخلی ساختمان شود.

وی تاکید کرد که برخی از لوله های غیراستاندارد خانگی و نیز فرسودگی و پوسیدگی لوله ها به مرور زمان باعث ایجاد طعم، بو و رنگ در آب می شود که باید به این موارد توجه شود.