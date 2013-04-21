رونق صادرات با تقویت پول ملی/ تسهیل فضای کسب و کار در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث فتح اله کرمانشاهی گفت: با توجه به نامگذاری امسال به عنوان حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی، سازمان توسعه تجارت متولی تجارت خارجی کشور اعم از صادرات و واردات بوده است و در این راستا سعی می شود با کاهش مشکلات صادرکنندگان در کسب و کار، شرایط را برای تجارت و اشتغال زایی تسهیل کند.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در راستای بهبود تجارت فرامرزی اعم از صادرات و واردات تلاش خواهد شد تا با صادرات غیرنفتی و پیشبرد آن، از تولید داخل حمایت شده و واردات نیز مدیریت شود.

وی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت، صادرات را عامل اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و زمینه ای برای معرفی محصولات کشور به بازارهای کشورهای هدف می داند و این امر با کاهش قیمت ارز، تقویت پول ملی و جهش خوب شاخص بورس در روزهای اخیر، عملی تر خواهد شد.

کرمانشاهی خاطرنشان کرد: اهمیت نمایشگاهها به عنوان یک ابزار محوری و بازاریابی ، به میزانی است که با برگزاری نمایشگاه های تخصصی در داخل و خارج از کشور می توان زمینه های حضور در کشورهای هدف را ایجاد کرد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در کشور، در زمینه توسعه صادرات و بازاریابی قدمی جدی محسوب می شود که با حضور 370 صادرکننده برتر کشوری در قالب 200 شرکت، در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و 400 تاجر از بیش از 40 کشور از نمایشگاه بازدید خواهند کرد که شامل هیأت تجاری 90 نفره عراقی، هیأت تجاری 60 نفره افغانی، گروه 25 نفره هندی، گروه 14 نفره ایتالیایی، گروه 12 نفره لبنانی و گروه 12 نفره مصری و تعدادی از بازرگانان دیگر می شود.

وی گفت: برگزاری این نمایشگاه در روزهای 7 تا 10 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی زمینه ساز توسعه واردات غیرنفتی در سال حماسه اقتصادی است و توان تولیدی و صنعتی کشور را مطرح می کند.

کرمانشاهی تصریح کرد: صادرات پشتوانه ای به نام تولید دارد که به دنبال آن تجارت و صادرات مطرح می گردد. این در حالی است که نمایشگاه توانمندی های صادراتی عرصۀ معرفی توانمندی های تولید – صادراتی تولید کنندگان را مهیا می کند.