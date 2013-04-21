مشكلاتي در انبوه سازي اختراعم در كشور دارم / پيشنهاد تجاري سازي ساير كشورها را رد كردم

به گزارش خبرنگار مهر: زهرا علیزاده‌ ثانی ظهر شنبه در نشست خبري در شهرك دانش و سلامت اظهار کرد: موانع و مشکلات در انجام این پروژه سه ساله وجود داشت و جمع‌آوری اطلاعات یکی از دشوارترین مراحل بود و در حال حاضر نيز با مشکلات و موانعی در مسیر ثبت جهانی اختراع و انبوه‌سازی آن مواجه هستیم.

علیزاده‌ثانی با بیان اینکه پیشنهاد و تقاضا برای تجاری‌سازی این اختراع از دیگر کشورها بی‌شمار بوده، تاكيد کرد: به رغم پیشنهاد‌های متعدد از سوی دیگر کشورها مبنی بر تجاری‌سازی و انبوه‌سازی آن، تاکید زیادی داریم که این کار در ایران صورت گیرد.

وي با بيان اينكه این جشنواره بین‌المللی، معتبرترین و بزرگ‌ترین جشنواره در حوزه اختراعات جهانی به‌شمار می‌رود ياد آور شد: اثر ارائه شده در چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی اختراعات ژنو، طراحی و ساخت سیستم تعیین میزان تنگی عروق قلبی در قالب نرم‌افزار و با استفاده از معادلات خاص ریاضی و فیزیکی بوده است.

وي با اشاره به حضور 36 مخترع ایرانی در چهل و یکمین جشنواره اختراعات ژنو افزود: در مجموع شاهد حضور 2 هزار مخترع در این دوره جشنواره در ژنو بودیم که سه نفره تحقیقات دانشگاه علوم پزشكي مشهد موفق به کسب مدال طلای ویژه و مدال طلای همایش در این جشنواره شد.

وی گفت: در این جشنواره موفق به کسب عنوان برترین مخترع زن ژنو شدم که این را مرهون حمایت‌های آحاد ملت در کسب این موفقیت می‌دانم.

برترین مخترع زن در چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی اختراعات ژنو گفت : پژوهش و تحقیقات برای این اختراع از سه سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر در مراحل نهایی ثبت جهانی آن به‌سر می‌بریم.

وی افزود: راه مرسوم تعیین میزان تنگی عروق قلبی، آنژیوگرافی بوده که در نوع خود علاوه بر حساسیت و خطر بالا، اتلاف وقت و هزینه زیادی داشته اما این اختراع جدید که در قالب یک نرم افزار رایانه‌ای قابل استفاده بوده از تمام جوانب مقرون به صرفه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد یادآور شد: این اختراع تاکنون بر روي 303 بیمار تست شده و نتایج ارزیابی مثبت بوده است.

وي تاکید کرد: موفقيت خود و تیمم را در این جشنواره مدیون خداوند متعال و امام رضا (ع) می‌دانم ودر نظر دارم دو مدال طلای دریافتی خود را به آستان قدس رضوی و مردم زلزله‌زده بوشهر اهدا کنم.