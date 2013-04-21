47درصد ازمسكن روستايي تهران مقاوم سازي شد

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي استانداري تهران اعلام كرد: با حضور اعضاء و كارشناسان زلزله شناسي يازدهمين جلسه شوراي هماهنگي مديريت استان تهران در محل سالن جلسات مركز ژﺋوفيزيك دانشگاه تهران تشكيل شد.

مرتضي تمدن در اين جلسه گفت: در اين جلسه سياستهاي استمرار مقاوم سازي مسكن شهري،توسعه پايگاههاي زلزله نگاري در سطح استان،برنامه ريزي جهت برگزاري مانورها،افزايش تجهيزات دستگاههاي امدادي و همچنين تسريع در ترميم بافتهاي فرسوده مورد بررسي و تأكيد قرار گرفت. همچنين در اين جلسه، مسولان مركز ژﺋوفيزيك واساتيد زلزله شناسي، رفتارسنجي زلزله هاي اخير دركشور رابررسي كرده ونتايج آن را دراختيار اعضاء شورا قراردادند.



وي يادآورشد: دراين نشست ازدستگاههاي مسوول درحوزه امداد ونجات وشهرداري ها درخواست شد ضمن حفظ آمادگي هاي لازم، امكانات ونيروهاي خودرا بيش از پيش مورد ارزيابي كيفي قراردهند.



رييس شوراي هماهنگي مديريت بحران استان تهران تصريح كرد: تاكنون قريب به 47 درصد بافت مسكن روستايي در استان تهران مقاوم سازي شده واين روند در سال در سال 92همچنان با جديت ادامه خواهد داشت. همچنين نظارت بيش از پيش در مقاوم سازي مسكن شهري بانظارتن شهرداري هاي استان انجام خواهدگرفت.



تمدن افزود: خوشبختانه با تدابير اتخاذ شده در امر مقاوم سازي مسكن مهر در استان، تمامي تدابير مربوط به مقاوم سازي در مسكن مهر استان لحاظ شده است.