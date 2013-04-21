تکمیل پنج پروژه زیربنایی آق قلا نیازمند اعتبارات ویژه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کرد ظهر یکشنبه در بازدید از مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان، افزود: مجتمع فرهنگي و هنري آق قلا كه از سال 1385 عمليات اجرايي آن شروع شده و نقش مهمي نيز در توسعه شاخص هاي فرهنگي شهرستان دارد ، در حال حاضر بيش از 90 درصد پيشرفت فيزيكي دارد که جهت تجهيز آن به ويژه سالن آمفي تئاتر مجموعه نيازمند اعتبار ويژه هستیم.

وي به عمليات اجرايي چهاربانده كردن جاده آق قلا به گنبد که از مصوبات سفر رياست جمهوري است اشاره کرد و افزود: با توجه به اينكه قسمتي از زيرسازي اين مسير در نقاطي از اول جاده آ ق قلا به طرف گنبد انجام شده و آماده آسفالت است و در صورتيكه عمليات اجرايي تا مراحل نهايي (آسفالت ) تكميل نگردد ، ممكن است زيرسازي هاي انجام شده مورد تخريب قرار گرفته و مجدّداً نياز به ترميم و هزينه هاي دوباره باشد.

فرماندار شهرستان آق قلا بیان داشت: آغاز عمليات اجرايي چهاربانده كردن جاده آق قلا به مرز اينچه برون ، با توجه به وجود واحدهاي صنعتي بزرگ ازجمله پتروشيمي گلستان ، شهرك صنعتي هزار هكتاري ، منطقه ويژه اقتصادي و راه آهن گرگان- اينچه برون ، جهت توسعه زيربنايي راه هاي ترانزيتي استان به ويژه شهرستان آق قلا ضروري و از اهميت ويژه اي برخوردار است .

کر اضافه کرد: احداث پروژه راه آهن گرگان – اينچه برون به عنوان يک پروژه ملي به دليل حجم بالاي کار و رفت و آمد بيش از حد ماشين آلات راهسازي از اين مسير نيازمند بهسازي اساسي و اجراي روكش آسفالت در جاده هاي اصلي و فرعي شهرستان است که نيازمند اعتبارات وِيژه ملي بوده و همچنين لکه گيري و بهسازي مسير جاده آق قلا به بندر ترکمن نيز که در حين اجراي پروژه راه آهن دچار خسارات شده ، جهت اجرا مساعدت مسئولين را مي طلبد.

فرماندار شهرستان آق قلا گفت: شهرستان آق قلا به دليل موقعيت خاص خود به دليل دارا بودن بزرگترين شهرک صنعتي استان گلستان در اين شهرستان و نزديکي به مرکز استان و فرودگاه و استقرار مجتمع پتروشيمي و شهرک هزار هکتاري و راه آهن ترانزيتي گرگان – اينچه از موقعيت ممتاز جهت توسعه و پيشرفت برخوردار است و تمامي امکانات زيربنايي رشد و توسعه همه جانبه شهرستان فراهم شده است.

حاجي گلدي کر در بخش ديگري از سخنانش اضافه کرد: شهرستان آق قلا از لحاظ جمعيتي رتبه چهارم استان و از نظر وسعت رتبه سوم استان را به خود اختصاص داده است و به لحاظ دارابودن سه دانشگاه پيام نور ، دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه غيرانتفاعي لقمان حکيم شهردانشگاهي محسوب شده که مي تواند از لحاظ توسعه فرهنگي نيز مدنظر قرار گيرد.

کر اضافه کرد: مردم خوب و فهيم شهرستان آق قلا در همه عرصه ها حضوري فعال و چشمگير داشته اند و همنطور که امسال نيز توسط مقام معظم رهبري به عنوان سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي ناميده شده است و اولويت اول کشور را انتخابات عنوان کردند مردم شريف شهرستان نيز همگام با ساير هموطنان در 24 خردادماه حماسه ديگري را رقم خواهند زد .