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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۴۲

سلامتی در گفتگو با مهر:

دوره مربیگری رشته طناب زنی در زاهدان برگزار شد

دوره مربیگری رشته طناب زنی در زاهدان برگزار شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزش های همگانی سیستان و بلوچستان از برگزاری دوره مربی گری طناب زنی درجه 3 ویژه بانوان و اقایان در زاهدان خبر داد.

عباس سلامتی در گفت و گو با مهر هدف از برگزاری این دوره ها را امادگی جسمانی و آشنایی ورزشکاران با اصول اولیه و نحوه اجرای این ورزش عنوان کرد.

وی با اشاره به اجباری شدن این ورزش در مدارس افزود: تربیت مربی طناب زنی در این راستا سهم بسزایی در کاهش اسیب های احتمالی در بین نوجوانان و ورزشکاران دارد.

وی با بیان اینکه این دوره ها به منظور اشنایی هر چه بیشتر مربیان و معلمان مدارس برگزار شده است افزود:این دوره های آموزشی در قالب 2 دوره  4 روزه به طور جداگانه برای آقایان و بانوان تا هفتم اردیبهشت ماه ادامه دارد.

سلامتی با بیان اینکه تعداد 53 نفر خانم و 26 اقا در این دوره از کلاس ها ثبت نام کرده اند افزود: با برگزاری اتمام دوره اموزشی و ازمون تئوری و عملی به افراد واجد شرایط گواهینامه درجه سه از طرف فدراسیون ورزش های همگانی اعطا می شود.

وی اظهار داشت: برخلاف تصور عموم مردم این ورزش نیاز به مهارت دارد که در این دوره از کلاس ها مهارت های لازم و علمی به ورزشکاران آموخته می شود.

وی عمده شرکت کنندگان در این دوره را دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی استان، مربیان و معلمان ورزش مدارس و تعدادی زیادی از علاقمندان به ورزش های همگانی عنوان کرد.

 

کد مطلب 2037322

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