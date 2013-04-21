فرمانداران برتر خراسان جنوبی از رئیس جمهور تندیس بلورین می‌ گیرند

به گزارش خبرگزای مهر، اعلام کرد: نخستین سمینار دوسالانه توسعه ایران با همکاری سازمان‌های مدیریتی کشور و دانشگاه‌های سراسر کشور با محوریت مدیریت شهرسازی، مدیریت بحران، مدیریت شهر و الکترونیک و توسعه شهری اردیبهشت ‌ماه سال جاری در تهران برگزار می‌ شود.

این روابط عمومی با اشاره به مشکلات پیش روی ایران به ویژه در بخش مدیریت بحران تصریح کرد: سرزمین ایران تماما روی کمربند زلزله قرار دارد و حوادث طبیعی اخیر به خوبی اثبات کرد که به هیچ وجه نمی ‌توان منطقه ‌ای از ایران را حتی اگر در مناطق کم ارتفاع جلگه‌ ای یا کویری باشند از این کمربند استثنا کرد؛ بنابراین زنگ خطر و هوشیاری بیشتر به گوش می ‌خورد تا نیاز به طرح علمی – کاربردی مباحث مدیریت بحران و مدیریت شهری احساس شود.

ادامه داد: سمینار تخصصی توسعه ایران برای نخستین بار با تجمیع بی ‌سابقه اساتید و دانشمندان فنون مدیریت از سراسر دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران، مجموعه علمی عظیمی را شامل جدیدترین نکات و راهکارهای مدیریت بحران، مدیریت شهری و مدیریت شهر الکترونیک راستای استفاده کاربردی و آسان مدیران تهیه کرده که به شرکت‌ کنندگان در سمینار ارائه خواهد داد.

این روابط عمومی همچنین با اشاره به بخش ارزیابی و داوری سمینار تصریح کرد: در آئین اختتامیه سمینار که با حضور وزرای دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود، برای تقدیر از مدیران شهری کشور پس از اعطای گواهینامه‌ های معتبر سمینار به شرکت‌کنندگان، از فرمانداران، شهرداران و شوراهای برتر کشور که سهم کلیدی و بسزایی در فرآیندهای مدیریتی شهرهای ایران دارند، تجلیل و از دست ریاست‌جمهوری، تندیس بلورین و لوح یادبود به آنها اعطا می ‌شود.

روابط عمومی سمینار تخصصی توسعه ایران تاکید کرد: نخستین سمینار توسعه ایران اسلامی همراه با نخستین جشنواره ملی شوراها و شهرداری‌ های سراسر کشور 21 اردیبهشت‌ماه سال جاری طی دو روز در تهران برگزار می ‌شود.