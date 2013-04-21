آغاز هفته فیلم ایران در مسکو/ درخواست روسها برای همکاری با سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری در این مراسم گفت: امروز بيش از هر زمانی سينمای جهان به نوع نگاه و معنويتی كه در فيلم های ايرانی هست نيازمند است. فيلم های ايرانی در پرتو ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی تلاش دارند مسير رشد و تعالی انسان را نشان دهد. سينمای هاليوود دغدغه های زمينی كه باعث زمينی شدن انسان می شود را دستمايه خود كرده است در حالیكه سينمای ايران دغدغه های آسمانی و راه كمال و حركت به سمت نور را مبنای كار خود قرار داده است.

وی افزود: قهرمان سينمای ايران از ميان مردم كوچه و بازار و با ويژگی های كاملا انسانی و عادی انتخاب می شود و اين بر باور مخاطب خوش‌تر می نشيند اما هاليوود با خلق قهرمانان غير واقعی و دست نيافتنی به افسون آدميان می پردازد. اخلاق و معنويت در كنار واقع گرايی و انسانی نگريستن ويژگی های سينمای ايران است. همه اين اتفاقات در پرتو آزادی عمل و گشودن راههای ورود نيروهای خلاق و جوان و هنرمند پس از انقلاب رخ داده است.

رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: در جشنواره فجر 91 دو فيلم ايرانی با حضور هنرمندان روسی و با موضوعات مشترک ساخته شد. فيلم استرداد كه فيلمی تاريخی است و فيلم رنجرو كه به روابط عاطفی و دو نوجوان بوشهری و روسی كه خانواده آنها در نيروگاه بوشهر مستقر شده اند می پردازد. ما آماده هستيم در عرصه های مختلف سينمايی همكاری های مشترک داشته باشيم و اميدواريم بتوانيم همزمان با ايران اين دو فيلم را در روسيه نيز اكران كنيم.

همچنين در حاشيه اين مراسم ملاقاتی با رئيس اتحاديه سينماگران روسی برقرار شد و وی در اين ديدار بشدت تقاضا داشت راه همكاری روسيه با سينمای ايران هموار شود. در پايان اين ديدار نيز توافقنامه‌ای بين رئيس اتحاديه سينماگران روس با محمدرضا عباسيان به نمايندگی از سازمان سينمايی منعقد شد.

هفته نمايش فيلم های ايران كه با همكاری موسسه رسانه های تصويری به زبان روسی دوبله شده است با مشاركت رايزنی ايران و روسيه در سينمای بزرگ اتحاديه سينماگران روس به نمايش گذاشته می شود.