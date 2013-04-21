112 میلیارد تومان سهام در بورس تهران فروخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات روز یکشنبه بورس تهران با کاهش اندکی در شاخص کل مواجه شد و به عدد 40 هزار و 533 واحد رسید. همچنین بازار شاهد کاهش 17 واحدی بود ولی شاخص کل همچنان در مدار 40هزار واحدی باقی ماند.

شاخص صنعت 82 واحد سقوط کرد و شاخص بازار اول با رشد 31 واحدی به عدد 31 هزار و 99 واحد رسید، اما با بازار دوم با کاهش مواجه شد و عدد 73هزار و 258 واحد را از آن خود کرد.

نمادهای گسترش نفت و گاز پارسیان ، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مدیریت پروژه های نیروگاهی و معدنی و صنعتی گل گهر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. این در حالی بود که نمادهای بیمه آسیا، پالایش نفت بندرعباس و ملی صنایع مس ایران با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مانع افت بیشتر این متغیر شدند. در این روز، معامله گران 256 میلیون برگه سهم را داد و ستد کردند که ارزش آن بالغ بر 112 میلیارد تومان بود.