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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۱۷

گزارش روزانه بورس؛

112 میلیارد تومان سهام در بورس تهران فروخته شد

112 میلیارد تومان سهام در بورس تهران فروخته شد

256 میلیون برگه سهم به ارزش 112 میلیاردتومان، امروز یکشنبه در بورس اوراق بهادار تهران فروخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات روز یکشنبه بورس تهران با کاهش اندکی در شاخص کل مواجه شد و به عدد 40 هزار و 533 واحد رسید. همچنین بازار شاهد کاهش 17 واحدی بود ولی شاخص کل همچنان در مدار 40هزار واحدی باقی ماند.

شاخص صنعت 82 واحد سقوط کرد و شاخص بازار اول با رشد 31 واحدی به عدد 31 هزار و 99 واحد رسید، اما با بازار دوم با کاهش مواجه شد و عدد 73هزار و 258 واحد را از آن خود کرد.

نمادهای گسترش نفت و گاز پارسیان ، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مدیریت پروژه های نیروگاهی و معدنی و صنعتی گل گهر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. این در حالی بود که نمادهای  بیمه آسیا، پالایش نفت بندرعباس و ملی صنایع مس ایران با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مانع افت بیشتر این متغیر شدند. در این روز، معامله گران 256 میلیون برگه سهم را داد و ستد کردند که ارزش آن بالغ بر 112 میلیارد تومان بود.

کد مطلب 2037330

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