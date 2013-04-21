اولین فرهنگسرای ابرکوه آغاز به کار می کند

جواد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:در راستاي بسترسازي براي رشد و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي شهرستان و نزديكتر شدن به هدف ايجاد شهري شاد و با طراوت و همچنين ايجاد زمينه اي براي اشتغال و سرگرمي جوانان و حتي بزرگترها، اولين فرهنگ سراي ابركوه با همت شهرداری ابرکوه، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای فرهنگی ابرکوه به زودي افتتاح مي شود.

وی با برشمردن مزيت هاي اين كار گفت: راه اندازي فرهنگسرا و مجهز كردن آن به كتابخانه و ساير امكانات فرهنگي و رفاهي ، زمينه ايجاد گردهمايي هاي فرهنگي و هنري را در جامعه به وجود مي آورد و مردم را به سوي محيطي مفرح و مفيد هدايت مي كند. این مسئول گفت: فقدان فرهنگسرا سال ها است که در شهرستان احساس مي شود ولي در حال حاضر بستري فراهم شده است که بتوان فرهنگسراي ابركوه را راه اندازي كرد.

فرهنگسرای ابرکوه در محل ساختمان موجود در پارك شهر با همت یکی از علاقمندان به مسائل فرهنگی ، هنری و ورزشی شهرستان و همکاری شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، اداره کتابخانه های عمومی و سازمان بازنشستگی راه اندازی خواهد شد.