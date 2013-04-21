114 پرونده تخلف واحدهای صنفی به تعزیرات حکومتی سیاهکل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قلی پور ظهر یکشنبه در شورای اداری این شهرستان افزود: بازرسان این اداره به همراه بازرسان اصناف در چهار چوب طرح نظارتی ویژه نوروز از هزار و 700 واحد صنفی و غیرصنفی در سطح شهرستان بازرسی کردند.

وی اظهارداشت: از این تعداد واحد مورد بازرسی 114 مورد تخلف شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای صدور رای به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت سیاهکل همچنین گفت: این تخلفات بیشتر شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده است.

وی تصریح کرد: از زمان اجرای طرح 12 مورد گشت مشترک با ادارات فرمانداری، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، مجمع امور صنفی، شبکه دامپزشکی، شبکه بهداشت انجام گرفت و هزار عدد تراکت مربوط به طرح مزبور در این شهرستان توزیع شده است.

قلی پور ادامه داد: در چهارچوب برنامه های تنظیم بازار بهاره و طرح نظارتی ویژه نوروز 404 نفر ناظر افتخاری برای کمک در امر نظارت بر بازار در شهرستان سیاهکل جذب شدند.

وی گفت: کاسب ها و بازاری های نقش مهمی در تنظیم و کنترل بازار دارند و باید با رعایت قانون و انصاف از بروز هرگونه ناهنجاری و اجحاف به مردم جلوگیری کنند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت سیاهکل یادآورشد: اعمال تحریم ها بر علیه کشور نیز نباید عاملی برای بی ثباتی بازار قلمداد شود چون به فرموده رهبر معظم انقلاب، تحریم ها از اول انقلاب بر علیه ایران وجود داشته است.