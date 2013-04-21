دومين وببينار تاريخ پزشكي كشور 20 ارديبهشت در مشهد برگزار مي شود

حمزه جان مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهاركرد: با توجه به استقبال خوبی که در برگزاری اولین کنفرانس آنلاین بود انشاءالله دومین کنفرانس اینترنتی در 20 اردیبهشت برگزار خواهد شد.

وي ياد آور شد: ششمین همایش ملی طب کل نگر در 20 اردیبهشت ماه سال جاری در سالن کنفرانس ساپکو برگزار خواهد شد.

جان مشهدی ادامه داد: پیش بینی می شود تعداد 400 نفر در این همایش به صورت حضوری شرکت کنند و بیش از 13هزار نفر هم اینترنتی بیننده کنفرانس باشند.

وی با بیان اینکه این ستاد تا امروز در کارنامه خود برگزاری نخستین وبینار پزشکی کشور به صورت موفق برای بیش از 2500هزار نفر داشته است افزود: امیدواریم دومین همایش مجازی را هم با موفقیت اجرا کنیم.

جان مشهدی تاكيد كرد: تا امروز تعداد3753نفر جهت دریافت کد کاربری پخش اینترنتی ثبت نام کرده اند.

وي در باره برخی از تغیرات در ستاد افزود: متاسفانه به علت مشغله کاری زیاد مهندس نوید کمالی ایشان از سمت خود استفاء دادند و به همین سبب طی حکمی از سوی دبیرکل ستاد مهندس محسن قدیمی جناب آقای مسعود نیکونام بعنوان قائم مقام ستاد منصوب گردیدند.

مدیرگروه فناوری اطلاعات کارگروه طب سنتی استان خراسان رضوی افزود: دربین سخنرانان این همایش می توان به ریاست نمایندگی انجمن طب هومیوپات ایران در خراسان و مدیرکل مرکز تحقیقات طب سوزنی ایران نمایندگی مشهد و مدیرکل انجمن طب سنتی استان اشاره نمود.

عضو شورای عالی فناوری اطلاعات طب سنتی ایران بابیان اینکه امروز گمانه زنی هایی درباره ادغام ستاد طب کل نگر با کارگروه طب سنتی استان خراسان رضوی مطرح است افزود: در 1اردیبهشت 1391ستاد طب کل نگر تاسیس گردید و موسسه تحقیقات حجامت ایران-موسسه احیای طب اسلامی ایران بعنوان اعضای اصلی این ستاد فعالیت را اغاز نمودند.

وي يادآور شد: در 1تیر 1391پس از تاسیس کارگروه طب سنتی ایران به حمایت ریاست محترم جمهور ، برخی از مراکز مردم نهاد طب سنتی اسلامی استان نخستین جلسه شورای هماهنگی مردمی طب سنتی استان را که بعد کارگروه طب سنتی استان نام گرف را تاسیس کردند.

وی همچنین با اشاره به آنکه این کارگروه بیش از 750جلسه در طی یک سال گذاشته است و جلساتی را هم با مسئولین اداری و قضایی و انتظامی و علمی استان گذاشته است افزود: متاسفانه جلسات این کارگروه فقط 30درصد قابلیت اجرایی داشته است.

جان مشهدي بيان کرد: با عنایت به اينكه موسسه تحقیقات حجامت ایران شعبه خراسان و موسسه احیای طب اسلامی ایران و شرکت دانش بنیان سورن تک توس و انجمن طب هومیوپات استان از اعضای اصلی کارگروه بوده اند اما برنامه اجرایی در این کارگروه مشاهده نشده است.

و ي با اشاره به اينكه تنها مصوبه این کارگروه تاسیس انجمن طب سنتی استان خراسان رضوی بوده است بیان كرد: در همین راستا در جلسه 25فروردین ماه کارگروه این پیشنهاد مطرح شد که کارگروه طب سنتی استان با ستاد طب کل نگر ادغام شود اما هنوز این موضوع به تایید اعضا نرسیده است.

مدیر گروه فناوری اطلاعات کارگروه طب سنتی استان خراسان افزود: به نظر بنده ادغام این دومرکز خیلی مستمر ثمر است چون فعالیت های چند شاخه ای باعث ضربه به پیشرفت طب اسلامی خواهد بود.